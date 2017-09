A mitad de Irma, algunos arriesgan la vida por una insólita razón (VIDEOS)

El centro del huracán Irma, con categoría 3 y vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora (185 km/h), tocó tierra en Marco Island, un centro turístico en la costa suroeste de Florida, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU.

Hasta ahora han muerto al menos tres personas en Florida a consecuencia de las adversas condiciones climatológicas provocadas por Irma, cuyos efectos se sintieron desde varias horas antes de su llegada en forma de inundaciones, subida del nivel del mar y poderosos vientos.

Antes de llegar a Florida y con categoría 5, el ciclón causó al menos 29 muertes y cuantiosos daños materiales a su paso por el Caribe, sin embargo estas situaciones parecen no importarle a muchos.

Y es que aunque algunos pensarían que lo último que cualquier persona haría, sería tomarse un selfie, eso no es lo que está ocurriendo.

Varias personas están arriesgando su vida por una simple fotografía.

A través de redes sociales están circulando imágenes de lo que están haciendo para obtener la tan añorada foto, aunque según los videos, algunos hasta han perdido sus teléfonos por las intensas olas.

Los usuarios han criticado esas acciones.

Hurricane Irma raising the seas at the Southernmost Point in Key West – and of course, it’s selfie time #MH pic.twitter.com/0WbmFwx77g — David Ovalle (@DavidOvalle305) 9 de septiembre de 2017

This is natural selection at work. STUPID! Man seen taking Selfie before wave crashes Key West landmark https://t.co/pW5dGegin9 @MailOnline — COREYdylan (@CoreyDylan) 10 de septiembre de 2017