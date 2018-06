Protestan en Texas tras desaparición de 1,500 niños inmigrantes (VIDEO)

Miles de personas se manifestaron en Houston el viernes luego de que en los últimos días haya causado alarma el que un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijera, ante miembros del Congreso, que la entidad había perdido el rastro de 1,500 niños inmigrantes que había sido puestos con familias después de haber sido separados de sus padres en la frontera con México.

El testimonio fue rendido, a finales de abril, por Steven Wagner, encargado de la gerencia de familias de la entidad, ante un comité del Senado y generó preocupación porque sugirió que los menores podrían estar en manos de bandas de traficantes de personas o de inescrupulosos que los ponen a trabajar diciendo que son sus familiares.

“Aquí estoy como trabajadora del hogar, como madre, como abuela, como activista diciéndole al gobierno que nadie puede separar a familias como lo están haciendo”, dijo a MundoHispánico Consuelo Martínez, madre de cuatro. “Mi hijo es mío y nadie me separa de él”.

Martínez fue una de las decenas de personas que, a pesar del intenso calor que se sintió el viernes en la ciudad, se unió a la manifestación frente a la alcaldía para que su voz fuera escuchada.

“Cuando estaba cruzando la frontera hace años a mí me pasó (lo mismo) con mi segundo hijo, me lo quitaron porque me llevaron a mí a un centro de detención”, dijo Martínez. “Pero gracias a Dios mi esposo pudo ir por él”.

El tema desató además crítica al gobierno del Trump por su política de cero tolerancia hacia los indocumentados y de separar a las familias inmigrantes.

“Esos menores, esas familias que están llegando a la frontera buscando salvar su vida no deben de ser utilizados como fichas de cambio por esta administración”, dijo Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos Fronterizos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Una madre dice que si su hijo llora con ella no se imagina cuánto más lloraría con personas desconocidas.

“La persona que eligieron para administrar este país le esta enseñando a la gente a odiar”, dijo Yesenia Hernández, refiriéndose a cuando el presidente Trump llamó “animales” a un grupo de inmigrantes en un mitin político. “Diciendo que somos animales pero ni los animales dejan a sus hijos, (al menos) los cuidan, los tienen, son la gente la que se los quita”.