Un mensaje de amenaza de tiroteo en la red social Instagram causó temor entre padres de estudiantes de la escuela intermedia Stehlik en Houston, Texas.

“Tiroteo escuela intermedia Stehlik mañana jueves 12 de abril del 2018, yo voy a dispararles a todos, Ms. Torres, Ms. Van, a los estudiantes, a la policía”, leía el mensaje publicado.

Algo que dicen los padres “no es un chiste” y que los maestros no deberían de callar.

“La maestra le dijo a mi hija que no pasaba nada grave, que solo no hablan de esto para no alertar”, dijo en exclusiva a MundoHispánico, Sandra Sánchez, madre de una estudiante del sexto grado. “Creo que nuestros hijos tienen que saber cómo defenderse en una situación como esta y estar preparados”.

Según Everytown for Gun Safety , desde el 2013 se han registrado cerca de 300 tiroteos en escuelas alrededor del país.

“Tal vez no pasó, pero pueden estar retando al niño a hacerlo y cuando menos se imaginen lo puede hacer, ese es mi miedo”, dijo Sánchez debido a que según ella la escuela nunca habló sobre el tema

“El miércoles en la noche después del mensaje nosotros, el director se comunicó con todos los padres”, apuntó Mike Keeney, director de relaciones de los medios del distrito escolar. “Si no recibieron la llamada es porque cambiaron sus números de teléfono y no nos notificaron”.

De acuerdo con Keeney, la escuela obtuvo más presencia policial ese día para evitar que pasara algo.

“Pero eso fue, solo una amenaza”, añadió Keeney.