Melania pide que le envíen un mensaje de cumpleaños a Trump

Mañana 14 de junio el presidente cumplirá 71 años, y aunque poco se conoce sobre cómo se celebrará su cumpleaños, el partido republicano ya está planificando algo.

O por lo menos, preparándole una postal de felicitaciones.

Y es que entre varios de sus envíos automáticos por correo electrónico, llegó un mensaje en donde la primera dama, Melania Trump, pide a sus seguidores, amigos, familia y simpatizantes, expresarle las felicitaciones a través de una postal digital a través de un enlace.

La misiva dice, entre otras cosas que, “ustedes han sido leales a mi esposo con su ayuda y lo han apoyado con una visión positiva: ‘hacer a América grande otra vez’. Además, con su compromiso inquebrantable con el partido. Acompáñenme a celebrar junto a él este cumpleaños número 71, firmando esta postal”, explica la carta mientras añade este enlace, que lleva a los interesados a una página en donde pueden dejarle el mensaje.

Donald John Trump nació y se crió en Jamaica, un barrio del ‘borough’ neoyorquino de Queens. El año pasado, el presidente, que entonces era candidato al partido republicano, celebró su cumpleaños de manera privada, junto a la estrella de tenis Steffi Graf, la actriz Yasmine Bleeth, el cantante Boy George y el actor Will Patton, de acuerdo con una nota de The Associated Press.

Según cifras publicadas, Donald Trump es el presidente más viejo que ha asumido el cargo. Antes del magnate, el presidente con más edad fue Ronald Reagan, quien tomó posesión del cargo en 1981, cuando estaba a punto de cumplir los 70 años.

