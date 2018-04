“Me dio miedo hablar sobre lo que había pasado por ser inmigrante”, dijo el padre de la joven (VIDEO)

Reylin Ortega, de 13 años, terminó con un moretón en el ojo derecho luego de haberse convertido en víctima de bullying escolar en el 2016 pero su padre dice que nunca se atrevió a hablar de lo sucedido por miedo.

Pero a raíz de los casos de acoso que se han registrado en el país decide romper el silencio.

“En el momento no quería problemas”, dijo en exclusiva a MundoHispánico Reinaldo Ortega, padre de la joven. “Prácticamente por miedo, de que uno está aquí, uno no estaba bien con los documentos, estábamos en proceso de meter la aplicación del asilo todo eso y no me sentía seguro”.

De acuerdo con Ortega, fue agredida por una estudiante nacida en los Estados Unidos de ascendencia mexicana a eso de las 3:30 de la tarde cuando el autobús escolar las había dejado en el complejo de apartamentos donde vivían.

“Esto pasó en diciembre del 2016, nosotras practicábamos banda juntas, éramos muy cercanas pero de repente ella empezó a alejarse más de mí y hablaba de mí a mis espaldas”, relató Ortega. “El día que nos bajamos del bus me empezó a preguntar por mi apariencia física y a decirme que yo me la creía mucho”.

De ahí como se puede observar en el video la atacante comenzó a decirle que “por qué estaba alejándose” y comenzó a agredirla en la cara.

“Lo único que yo tenía en la mano era mi caja de la flauta y solamente se la pegué en la cara para defenderme y de ahí no supe que hacer porque no estoy acostumbrada a las peleas”, apuntó Ortega.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, unos 160,000 estudiantes faltan a clase diariamente por temor y el 77% de ellos dicen ser acosados.

“Con el tiempo nos vamos dando cuenta que estos casos de violencia son una realidad no una utopía”, dijo Lenin Torres, psicoterapeuta. “Hoy en día hemos podido observar una cantidad de videos que han salido a la luz pública pero hay otros que han sido callados por miedo”.

Miedo por su estatus migratorio, apuntó Torres.

“Por temor a que a lo mejor cuando uno llega a este país lo primero que te infunden es que te dicen que ‘no te vayas a meter en problemas porque eso puede atentar contra el bienestar de tu estadía en este país'”, relató el experto. “Y la gente por no conocer sus derechos no hablan”.

Si necesitas ayuda llama al 1-800-273-8255. La línea está disponible las 24 horas, los siete días a la semana.

