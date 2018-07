Madres que fueron separadas de sus hijos al cruzar la frontera narran a través de cartas la situación que están viviendo dentro del centro de detención T. Don Hutto en Taylor, Texas.

Las mujeres enviaron las misivas a Grassroots Leadership, con la intención de pedir ayuda y, en otros casos, para que sus hijos, con quienes casi no han podido tener comunicación, sepan que ellas no los han abandonado, según Bethany Carson, investigadora y organizadora de temas de inmigración.

Los escritos llegaron a la organización en Austin, Texas el viernes 29 de junio y muestran la angustia en la que viven decenas de mujeres, quienes se refieren al lugar de detención como una ”la hielera” y a las celdas como “la perrera”.

MundoHispánico tuvo acceso a la cartas que no revelan la identidad completa de las madres para, según la organización, protegerlas.

Una madre de Guatemala narra cómo fue separada de su hijo: “me lo quitaron el 31 de mayo, lo metieron en una hielera a él y a mí en otra”. Dijo que por 20 días no supo nada del menor, hasta que le permitieron comunicarse con él.

Yasmín es madre de dos niñas de 12 y 13 años y fue separada de ellas con la promesa de reunirse en unos días, dice. Sin embargo, ella cuenta que fue trasladada a McAllen, Texas donde estuvo siete días sin poder asearse.

“Estuve ahí sin bañarme, sin cepillarme los dientes, comiendo pan de molde con mortadela cruda y un juguito los tres tiempos”, dijo en la misiva.

Desde el 31 de mayo, Antonia no ha vuelto a ver a su hijo Deyvis de 12 años. Dice que el 20 de junio pudo hablar con él y para ella fue muy triste “mi hijo me decía que lo sacara de allí, que él no quería estar en ese lugar, él lloraba, me siento impotente al no poder hacer nada desde acá”.

Miriam viajó desde El Salvador huyendo de pandillas que la tenían amenazada, puso en riesgo su vida y la de su hijo buscando tranquilidad y seguridad en Estados Unidos, “Mucha gente muere por las pandillas, El Salvador está infestado de maros tanto MS (MS-13) como la 18 (Barrio 18), yo soy madre y padre para mi hijo y no encontré otra salida”, escribió la mujer.

MundoHispánico contactó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para preguntar sobre los presuntos maltratos que las mujeres dicen sufrir en el centro de detención y su portavoz, Adelina Pruneda, dijo que por los términos usados en las cartas, están haciendo referencia al tiempo que están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Robert Rodríguez, portavoz de la Patrulla Fronteriza, dijo a MundoHispánico que los inmigrantes detenidos en la frontera están bajo su custodia como máximo 72 horas y que es muy limitada la comunicación que pueden tener con el exterior.

A principios de mayo, el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció una política de “tolerancia cero” en la que se procesaría penalmente a los inmigrantes indocumentados que intentaran cruzar la frontera y que, si estaban acompañados de menores, sería separados. Como resultado, más de 2000 niños han sido separados y se encuentran en centros de detención solos.

TE PUEDE INTERESAR: El peso mexicano le ‘agüita’ la fiesta de la Independencia al dólar

Grassroots Leadership ha exigido a ICE que deje en libertad a las mujeres, que no sean trasladadas a otros centros, y que se les permita reencontrarse con sus hijos.

A través de su página de Internet, hacen una invitación a la comunidad para apoyar con firmas una petición que será enviada al departamento federal de seguridad interna, al que se encuentra adscrito ICE.