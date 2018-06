María Jiménez-Rodríguez, de 29 años, fue vista por última vez el 21 de junio a las ocho de la mañana cuando dejaba a su hija Destiny, de tres años con la niñera, según sus familiares.

“Han pasado cinco días de angustia, lo único que pido es que si alguien sabe de ella, si ha visto algo, que lo reporte”, dijo a MundoHispánico Gloria Jiménez, hermana mayor de la desaparecida, quien le está diciendo a su sobrina que su madre está en el doctor. “Ella nunca llegó a recoger a su hija con la niñera y no sé por cuantos días yo podré taparle esto a la niña que pregunta todos los días por ella”.

De acuerdo con Jiménez, compañeros del trabajo de su hermana le dijeron que les decía que la estaban siguiendo.

“Ya después de ahí, no se supo nada”, dijo Jiménez, quien desconoce quién pudo haber seguido a Jiménez-Rodríguez. “Si yo supiera, yo no sé, ella no tiene enemigos, no sé qué habrá pasado, no tenemos enemigos”.

Un día después de que Jiménez-Rodríguez, que trabaja en un buró de abogados como paralegal, desapareció, su carro fue encontrado a seis cuadras de su residencia y sin ninguna de sus pertenencias, según su hermana.

La policía de Houston confirmó a MundoHispánico la desaparición pero, al momento, no maneja una hipótesis que explique el porqué.

TE PUEDE INTERESAR: Niños inmigrantes son inyectados con medicamentos tranquilizantes en refugio, asegura demanda

MundoHispánico habló vía telefónica con Koy Murphy, coordinadora de la búsqueda de la mujer, de la organización sin fines de lucro Texas Equusearch, y dicen que la búsqueda continúa.

“La mañana del 24 y 25 de junio, el centro de comando de búsqueda estuvo ubicado en el estacionamiento de Texas Truck Parts and Tires, del bloque 2802 de la calle Wayside en Houston”, dijo Murphy. “Hasta hora la búsqueda sigue y esperamos encontrar algo”.

Cualquier persona con información sobre el paradero de Jiménez-Rodríguez se le pide que llame al Departamento de la Policía de Houston al 832-395-1840.