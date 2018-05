Juan Castillo murió a las 6:44 de la tarde del miércoles 17 de mayo ejecutado por inyección letal en la cárcel Walls Unit de Huntsville, Texas, por su responsabilidad en la muerte del joven hispano Tommy García Jr. ocurrida en 2003. “Los veo a todos en el otro lado”, fueron algunas de sus últimas palabras, que pronunció en un murmullo, 20 minutos antes de que un doctor lo declarara muerto oficialmente.

A Castillo se le inyectó la sustancia letal que le paró el corazón a las 6:21 de la tarde, de acuerdo a Jeremy Desel vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés).

Castillo murió solo porque así lo pidió, según reveló su amiga Karen Flores y quien lo visitó en la prisión en la mañana de su último día de vida. También estuvo con él su madre, June Castillo.

“Me dijo que no quería que nadie de los que lo queremos lo viera morir… fue muy enfático en eso, insistió mucho en que ni yo, ni su familia, ni nadie de sus amigos fuera testigo de su muerte”, detalló Flores, en entrevista con MundoHispánico, y dijo que como recuerdo de su encuentro pidió a los guardias de la prisión que les tomaran una fotografías. Una de esas fotografías fue la última imagen de Castillo en vida mientras tocaba el vidrio de la sala de visitas junto a la mano de su amiga.

De acuerdo a Flores, Castillo no estaba nervioso ni asustado. Estaba tranquilo e incluso le dijo palabras para tranquilizarla a ella ante la hora de su muerte que ya le acechaba. De hecho, asegura la muchacha que reside en Houston y ahora es activista de un movimiento en contra de la pena de muerte, el reo estaba confiado en que tal vez de último momento se le conmutara la pena de muerte por cadena perpetua. Pero no sucedió. Castillo, desde su arresto, siempre clamó ser inocente.

Los que sí estuvieron en la sala para atestiguar la muerte de Juan Castillo fueron Joy Gutiérrez y Marc García, madre y hermano, de la víctima, respectivamente, junto a otros tres miembros de su familia.

“Hemos llegado hasta aquí porque se lo prometimos a la memoria de mi hermano, porque nos comprometimos a que seríamos testigos de la justicia por su muerte”, dijo Marc García en una conferencia de prensa afuera de la prisión y dijo que ahora su familia cerrará un capítulo. “Luego de los años más duros de nuestras vidas, ya no hay nada más qué hacer, sin embargo sí creemos que él (Castillo) tuvo oportunidades que mi hermano no tuvo, pidió clemencia, apeló su sentencia. Mi hermano no pudo pedir clemencia, no apeló a su muerte, sólo lo mataron”, agregó García.

Joy Gutiérrez, temblando y en un mar de llanto, recordó a su hijo como un muchacho alegre, apasionado de la música de hip-hop y R&B que miraba la vida con ilusión para labrarse un futuro como artista de rap. La mujer dijo que, desde el día en que le dijeron que su hijo murió no ha dejado de pensar en que nunca podrá ver los nietos que él le hubiera dado.

En sus últimas palabras, Juan Castillo no hizo mención a su víctima o la familia. Ese detalle de remordimiento, que muchos reos en la cámara de la ejecución sí tienen, no causó mayor conmoción para la familia de la víctima.

“No nos sorprendió que no pidiera perdón, la verdad incluso creo que ya lo esperábamos, durante el juicio nunca mostró remordimiento por lo que le hizo a mi hermano. No tenía por qué tenerlo ahora”, finalizó Marc García antes de regresar rumbo a San Antonio con su familia.

Karen Flores, en cuanto se confirmó la ejecución de su amigo Juan Castillo, rompió en un llanto inconsolable hasta que la ayudaron a regresar a Houston.