Vuelo de Cachorros realiza aterrizaje de emergencia en Nuevo México

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El vuelo de los Cachorros de Chicago hacia Los Ángeles realizó un aterrizaje de emergencia en Nuevo México en la madrugada del viernes por una situación médica abordo.

El avión partió rumbó a California unas horas después.

