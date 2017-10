ÚLTIMA HORA: Evacúan condados ante peligro por incendios en California

Cientos de personas fueron evacuadas de sus casas en el valle de Napa y el condado de Sonoma, en California, el lunes 9 de octubre, ante la propagación de varios incendios que están arrasando la zona, informaron medios locales.

En el condado de Napa se registraron tres grandes incendios en la madrugada y varios de menor envergadura, apuntó el portavoz del condado, Molly Rattigan.

#BREAKING UPDATE: Fires burning out of control in Napa County; evacuation center opened at fairgrounds in Calistoga. https://t.co/JbqGFybgQr pic.twitter.com/4yuT6DUA4v

Uno de los principales incendios se encuentra en Calistoga, otro en el área del Atlas Peak, cerca del Silverado Country Club y el tercero en el área de Carneros, explicó.

“Estamos esencialmente esperando la luz del día para evaluar la situación y dónde estamos con cada” fuego, explicó Rattigan.

“Pero no hemos hablado de la contención por lo que todavía estamos en las primeras etapas”, agregó.

Los vientos fuertes y secos avivaron las llamas, por lo que lo residentes de la zona fueron sometidos a evacuaciones obligatorias y derivados a cuatro refugios locales.

En el condado de Sonoma, el incendio también obligó a todas las escuelas de Santa Rosa City a cerrar este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de advertencia de viento el domingo y dijo que esperaba vientos de 32 a 56 kilómetros por hora.

Moderate-strong #SantaAna winds + very low humidities bring extreme fire danger to LA/Ventura counties late tonight-Mon. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/R28PirF8Pw

El lunes por la mañana, el Servicio dijo que existían las condiciones para incendios masivos al suroeste de California.

The winds are strong and conditions are very dry. Critical Fire Weather threat in southwest California. https://t.co/uUGhL3h3Kv

— NWS (@NWS) October 9, 2017