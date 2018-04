“El gobernador (de California) Jerry Brown anunció que enviará ‘hasta 400 tropas de la Guardia Nacional’ para hacer nada. El índice de crimen ya es suficientemente alto en California y el Gobierno federal no va a pagar la farsa del gobernador Brown” dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Governor Jerry Brown announced he will deploy “up to 400 National Guard Troops” to do nothing. The crime rate in California is high enough, and the Federal Government will not be paying for Governor Brown’s charade. We need border security and action, not words!

