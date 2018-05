Las autoridades respondieron esta mañana a reportes de un tiroteo en una escuela secundaria en el sur de California, de acuerdo con información de varios medios de comunicación locales.

Art Marrujo, supervisor del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, dijo a la televisora KTLA que una persona se trasladó por sí misma a un hospital, posiblemente herida de un balazo después de que recibieran reportes provenientes de la Highland High School.

Un oficial de los bomberos dijo a Fox News que las autoridades tienen a un sospechoso bajo custodia.

Un vocero del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles dijo a la televisora KGO-TV que los agentes no han podido confirmar si los disparos provenían de la escuela, ubicada en la localidad de Palmdale. Los primeros reportes daban cuenta de un incidente en el campus ocurrido a las 7:00 de la mañana, hora local.

