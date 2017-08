Remueven monumentos confederados en ciudades de California (FOTOS)

Un monumento confederado en el cementerio Hollywood Forever Cementery de Los Ángeles, en California, fue removido el miércoles 16 de agosto en la madrugada tras de la indignación causada como consecuencia de la violencia ocurrida el fin de semana en Charlottesville, Virginia, después de que la ciudad pidiera quitar la estatua del general confederado Robert E. Lee.

Confederate monument at Hollywood cemetery to be removed after outcry https://t.co/2yOuHyFbK9 pic.twitter.com/IyAMczBC6P — Hollywood Reporter (@THR) August 16, 2017

Lee aceptó dirigir las fuerzas de la Confederación (el sur) y fue uno de sus generales durante la Guerra Civil de Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Destaca en la historia como un esclavista cruel, quien alentaba a sus guardias a que castigasen severamente a los que eran capturados tratando de fugarse.

Su figura, al igual que la de otros líderes de la Confederación, ha estado asociada con el racismo y, luego de los disturbios de Virginia el sábado 12 de agosto, ha abierto un nuevo debate en el país sobre la importancia de quitar los símbolos adorados por la ultraderecha.

El monumento confederado de 6 pies de altura que yacía en el cementerio de Hollywood desde el 1925 en honor a los soldados que lucharon por el Sur durante la guerra, era propiedad del Capitulo de Long Beach de Las Hijas Unidas de La Confederación y fue removido entre las 4 y 5 de la mañana después de que fuera vandalizado esta semana.

Stone monument at Hollywood Forever Cemetery commemorating Confederate vets taken down after 100s demanded removal. https://t.co/W9FmsBdCDg pic.twitter.com/TUMmB8DOoo — ABC News (@ABC) August 16, 2017

“El Capitulo de Long Beach de Las Hijas Unidas de La Confederación decidió quitar el monumento para mantener la paz y evitar más vandalismo después de varias peticiones de grupos activistas de change.org que pidieron que se removiera”, dijo el miércoles a MundoHispánico, Theodore Hovey, vocero del Hollywood Forever Cementery.

“Recibimos también decenas de mensajes por parte de grupos de ultraderecha que pedían que no quitáramos el monumento confederado; sin embargo, por seguridad e inclusividad a minorías tomamos precauciones y lo hemos quitado”, agregó Hovey.

El cementerio de Hollywood, cuyo presidente y copropietario es Tyler Cassity, cuenta con mas de 30 tumbas de veteranos confederados y sus familias que murieron en la guerra, el cementario también es reconocido por albergar las tumbas de escritores, directores y celebridades locales.

“No se necesita tener un monumento para recordar a la gente un acto trágico en la historia de una nación, el cual provoca odio”, dijo el visitante del cementerio, Vaughan Castle, sobre la estatua confederada.

The struggle over slavery was not confined to the South, L.A. has a Confederate memorial problem too https://t.co/2zaoO4hpNv pic.twitter.com/upFc42PWPl — Los Angeles Times (@latimes) August 16, 2017

De acuerdo al Centro de Southern Poverty Law, que se enfoca en combatir el odio buscando justicia para los miembros más vulnerables de la sociedad, según su página web, solo en el 2016 se registraron 917 grupos de odio activos en la nación, un incremento en relación a los años 2014 y 2015, cuando estas agrupaciones sumaban 784 y 892, respectivamente.

En California, según el estudio revelado por el Centro de Southern Poverty Law operan 79 grupos de odio y es el estado que lidera la nación en cuanto a cantidad de estas agrupaciones. Mientras tanto, el segundo lugar lo ocupa Florida con 63 y el tercero Texas, con 55.

Entre los grupos de odio en California cabe mencionar, The Daily Stormer, Mass Ressistance o Comitte for Open Debate about the Holocaust entre otros.

El efecto domino sobre la polémica de los monumentos confederados que están instigando odio y protestas a lo largo del país también se dejo sentir en San Diego, en donde una petición mediante change.org hizo que se removiera una placa a “Jefferson Davis Highway”, nombrada en memoria del presidente de la Confederación, que estaba ubicada en la acera del Horton Plaza Park de la ciudad, según indicó KPBS.

“El odio y la intolerancia están resurgiendo, son tiempos inciertos y peligrosos al mismo tiempo”, concluyo Hovey.