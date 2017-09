Procurador General de California, Xavier Becerra, demandará al gobierno de Trump por DACA

El procurador general de California, Xavier Becerra, anunció que está preparado para demandar a la administración del presidente Donald Trump tras la decisión de revocar el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

“El presidente Trump ha dado la espalda a cientos de miles de niños y jóvenes estadounidenses que se manifestaron y pusieron su confianza en nuestro gobierno. Pero al terminar el DACA, la administración Trump también ha violado la Constitución y la ley federal “, dijo Becerra a través de un comunicado emitido por el Departamento de Justicia del estado de California (DOJ, por sus siglas en inglés)

La demanda coincide con la decisión del procurador general de Washington, Bob Ferguson, quien recientemente afirmó en una conferencia de prensa que 15 estados y el Distrito de Columbia, participaran en una demanda presentada ante el Distrito Este de Nueva York.

Becerra explico a través de su cuenta de twitter y a través de un comunicado que presentara su propia demanda debido a que uno de cada cuatro de los dreamers o “soñadores”, como se les conoce a los beneficiarios de DACA, vive en California.

En la actualidad, California es el estado que cuenta con más beneficiarios de la medida en el país, con 242,339, según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

As I told folks in CA today: I’m ready to sue the #Trump Administration over its #DACA decision. CA’s home to 1/4 DACA recipients

