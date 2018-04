Organizaciones comunitarias, grupos activistas y abogados presentaron una demanda judicial el miércoles en la Corte Superior de Santa Ana, en el condado de Orange, contra la ciudad de Los Alamitos alegando que su intento de eximirse de la ley del Acta de Valores de California es ilegal, desperdicia dinero de los contribuyentes y amenaza la seguridad y el bienestar de los residentes.

La demanda fue presentada dos días después de que el Concejo Municipal de Los Alamitos votara para eximir a la ciudad de la Ley del Acta de Valores de California que entró en vigencia el 1 de enero y que ofrece protecciones para la comunidad inmigrante limitando la cooperación de las fuerzas del orden con agentes de inmigración. Además, la ley limita a los funcionarios estatales y locales a colaborar en programas federales de deportación.

Los Alamitos, una ciudad de 4.3 millas cuadradas con una población de 11,000 habitantes lidera junto con otras diez ciudades del sur de California y del condado de Orange la oposición a la ley del Acta de Valores de California después de que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions anunciara una demanda contra el estado dorado por incumplimiento de las leyes migratorias y por albergar y proteger a miles de indocumentados.

“Lo que ha hecho la ciudad de Los Alamitos es tratar de escaparse de la ley estatal es ilegal, una ciudad no puede decir no vamos a cumplir una ley estatal, si la ciudad cree que la ley es anticonstitucional debe ir a la corte porque son las cortes que deciden la constitucionalidad de las leyes no la ciudad.”, dijo Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON)

La demanda fue apoyada por grupos activistas a favor de los derechos de los inmigrantes y civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles de Sur de California (ACLU), la Red Organizadora de Trabajadores Nacionales de la Fundación ACLU del Sur de California y la Firma Legal de Latham y Watkins.

“La ordenanza ilegal de los Alamitos perjudica mi habilidad de servir a mi congregación”, dijo el Rev. Pullen de la Comunidad Iglesia Congregacional Unida de Cristo de Los Alamitos, “comunidades inmigrantes podrían dejar de ir a la iglesia por miedo a que la policía pueda cooperar en acelerar deportaciones y se produzcan redadas”

La demanda pide a la corte que declare que la ordenanza de la ciudad de Los Alamitos es ilegal y que siga la ley del Acta de Valores de California.

“ La ciudad de Los Alamitos no puede proclamarse juez y jurado y decidir que leyes debe o no debe seguir”, dijo Sameer Ahmed, abogado con la Fundación ACLU del Sur de California.

