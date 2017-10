Policías, bomberos y agentes del Sheriff de condados de California entre víctimas de masacre en Las Vegas

Varios policías, bomberos y oficiales de oficinas del alguacil de al menos dos condados de California que estaban fuera de servicio resultaron lesionados durante la masacre de Las Vegas, informaron sus respectivos departamentos el lunes 2 de octubre.

Dos oficiales del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) y al menos un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) figuran entre los lesionados del ataque, el cual dejó al menos 58 muertos y más de 500 heridos el domingo, según un comunicado emitido por el departamento del alguacil.

“El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirma que personal fuera de servicio asistía al festival de música en el momento del tiroteo. Dos miembros del LASD fueron alcanzados por los disparos. Ambos fueron transportados a un hospital local, donde uno permanece en estado crítico y el otro está en condición estable”, dijo el lunes 2 de octubre a MundoHispánico Kimberly Alexander, oficial de LASD.

“Por el momento, no estamos divulgando los nombres de los dos heridos y nuestras oraciones y pensamientos van para las familias y víctimas de este horrible tiroteo en masa”, aseguró Alexander.

Varios oficiales de LAPD que estaban fuera de servicio también se encontraban en Las Vegas y al menos uno resultó lesionado después de que un hombre armado, identificado como Stephen Paddock, abriera fuego el domingo por la noche en un festival de música country frente al Mandalay Bay Resort y Casino en Las Vegas Strip, según indicó el LAPD a través de su cuenta de twitter.

Our thought/prayers are with those affected by the Las Vegas mass shooting. One #LAPD off duty ofcr shot & expected to recover #PrayForVegas pic.twitter.com/lUbEMNjm11

— LAPD HQ (@LAPDHQ) October 2, 2017