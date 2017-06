Policía se retracta e informa que sustancia encontrada en juguete de taquería Los Altos no era droga

Después de informar inicialmente que la sustancia encontrada dentro de un juguete adquirido en una máquina de una taquería de California era cocaína, la policía ahora dice que en realidad no era droga y que la confusión se debe a un “falso positivo” durante la primera inspección, según un comunicado emitido por la policía de Bell Gardens el miércoles 7 de junio por la noche.

El incidente ocurrió el lunes 5 de junio alrededor de las 9:30 p.m. en la taquería Los Altos, en Bell Gardens, cuando una madre detectó que salía polvo blanco de una pelotita que había comprado a su hijo en una de las máquinas dispensadoras del local.

La policía realizó una prueba inicial al polvo blanco que salió positivo por cocaína y aproximadamente 136 gramos de la sustancia, que se encontró en los juguetes, fue incautada, al igual que la máquina dispensadora, según indicaron las autoridades de Bell Gardens el martes 6 de junio.

También informaron que removerían las máquinas de juguetes o caramelos provenientes de Snack Time Vending de los negocios.

“Durante la investigación, el departamento de policía ubicó y entrevistó a un vendedor que proporciona juguetes para estas máquinas dispensadoras. También se completaron pruebas adicionales que demostraron que la sustancia no era cocaína”, informó en un nuevo comunicado la policía el miércoles por la noche. “La sustancia específica se asemeja a talco en polvo o bicarbonato de sodio, pero aún no se ha determinado; sin embargo, estamos seguros de que no es cocaína ni representa un riesgo para la salud”.

“Los detectives del Departamento de Policía de Bell Gardens llevaron a cabo más investigaciones sobre este caso y se ha determinado que las pruebas originales realizadas sobre la sustancia revelaron un “falso positivo” de cocaína”, concluye el nuevo documento policial.