Hombre toma 3 rehenes en casa de veteranos en California

Un hombre armado entró calmadamente a una fiesta de despedida de personal en una casa para veteranos de las fuerzas armadas en California y dejó que algunos se fueran, pero retuvo al resto como rehenes, dijo un testigo el viernes.

Larry Kamer dijo que su esposa, Deveraux Smith, es recaudadora de fondos para la Pathway Home.

Smith estaba en la fiesta el viernes por la mañana con entre 10 y 15 personas en la casa de veteranos en Yountville, en el condado Napa. El programa Pathway Home atiende a veteranos de las guerras de Irak y Afganistán con trastorno de estrés postraumático.

Kamer dijo que su esposa está ahora en el salón de cenas de la casa y que no le permitían salir. Dice que habló con ella por teléfono.

Él no sabe si el pistolero es un veterano que recibía tratamiento en la instalación.

El jefe de bomberos del condado Napa, Chase Beckman, dijo previamente que el hombre había tomado al menos tres rehenes.

