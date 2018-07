El hombre que destruyó la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood con un pico en 2016 dice que está dispuesto a pagar la fianza del hombre que pulverizó de la misma manera la placa esta semana.

James Otis, miembro de la acaudalada familia propietaria de Otis Elevator, señaló que está dispuesto aportar 2,000 dólares de su propia bolsa si encuentra un fiador dispuesto a cubrir el resto de la fianza de 20,000 dólares impuesta a Austin Clay por vandalizar la estrella.

Otis, de 54 años, dijo que tras enterarse que Clay siguió sus pasos se puso en contacto con la estación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en Hollywood y fue al juzgado penal. “Nunca conocí al chico, pero creo en su causa”, dijo Otis sobre Clay, de 24 años, en una entrevista telefónica con Daily News.

“No sé por qué lo hizo, pero supongo que es por algo que Trump ha hecho”, añadió Otis. “No soy un defensor de la violencia, pero hacer algo para enfocarse en las acciones de Trump, no voy a condenar eso. Espero encontrarme con (Clay) cuando salga”.

Nothing left of @realDonaldTrump Walk of Fame Star after vandal attacks it with a pickaxe at 3:33 a.m. @LAPDHQ says it’s investigating. Witness says man had axe in guitar case. #Trump @HollywoodArea pic.twitter.com/g204g87lZW

— Craig Fiegener (@CraigNews3LV) July 25, 2018