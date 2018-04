Empiezan los preparativos para la marcha del 1º de Mayo en Los Ángeles

Más de 50 organizaciones incluyendo sindicatos, grupos en defensa de los derechos de los inmigrantes, comunidades de fe y organizaciones que abogan por la justicia social se dieron cita el jueves en Pershing Square, en el centro de Los Ángeles para hacer un llamado a todos los angelinos y coordinar la manifestación del primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador y que este año tendrá como slogan “Unidos en Resistencia”

Líderes de sindicatos y grupos a favor de los derechos de los inmigrantes hicieron un llamado a todos los trabajadores para que salgan a las calles y alcen sus voces. La Coalición del Primero de Mayo de Los Ángeles hará hincapié en el día del Trabajador en tres temas centrales: defender y proteger los derechos de los trabajadores, luchar en contra de la agenda antiinmigrante de la administración Trump y detener redadas y separaciones de familias por parte de ICE. Además, subrayará la importancia de la participación cívica en las elecciones de mitad de mandato de este año, según indicaron los activistas.

“Estamos haciendo un llamado a todos los negocios que cierren sus puertas y que den permiso a sus trabajadores para que vengan a marchar, nuestras comunidades inmigrantes están bajo ataque de la administración Trump, en el día de la marcha estaremos respaldados por los jóvenes que están peleando en contra de la violencia y a favor del control de las armas , se unirán con nosotros muchas mujeres que están peleando por sus derechos, en el lugar de trabajo, al igual que en la sociedad”, dijo Angélica Salas, Directora Ejecutiva de La Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) .

Entre las organizaciones que participaron en la coordinación de la marcha del primero de Mayo destacan: la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el sindicato SEIU Local 2015 que representa a unos 315,000 trabajadores de cuidado en el hogar y de casas de convalecencia en 49 condados en el estado de California, organizadores de March for our Lives, movimiento de jóvenes en contra de la violencia de armas y a favor del control de armas, Familia: TQLM, Trans, Queer, Liberation Movement, la única organización nacional que aborda, organiza, educa y defiende los problemas más importantes para las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, transgénero (LGBTQ) y Latinas, y organizaciones defensoras de los derechos civiles como Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE).

Los organizadores recalcaron la importancia de que los Angelinos salgan a las calles el próximo 1º de mayo y que participen en la marcha que comenzará a las 12.00 del mediodia en la cuadra de las calles sexta y Olive, hacienda un recorrido por el centro de Los Angeles y terminando en frente del Edificio Federal de Inmigración.

Otras marchas están previstas en otras ciudades de Estados Unidos entre ellas en Nueva York, Chicago y Houston donde grupos de inmigrantes estarán presentes en las protestas nacionales del 1º de mayo. A las 10 de la mañana se espera que miembros de organizaciones pro inmigrantes se convoquen en la Plaza Guadalupe ubicada en el 2311 de la calle Runnels.

