Líderes religiosos y miembros de la comunidad celebran la liberación del pastor Noe Carias en Los Ángeles

Líderes religiosos y miembros de la comunidad celebraron el viernes 22 de septiembre la liberación del pastor Noe Carias en la Primera Iglesia Bautista de Maywood, en el sureste del condado de Los Ángeles.

El líder religioso, detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 24 de julio, se enfrentaba a una deportación pero fue puesto en libertad el jueves después una larga batalla legal y del apoyo de líderes de la comunidad y organizaciones religiosas en Los Ángeles.

“Las lágrimas de la familia de Carias representan las lagrimas de miles de inmigrantes que se encuentran en una situación similar, continuaremos luchando para contrarrestar las injusticias que están realizando bajo un sistema de inmigración que no funciona”, dijo Guillermo Torres, de Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE, por sus siglas en ingles) después de la conferencia de prensa que se llevó a cabo el viernes en en Primera Iglesia Bautista de Maywood.

Noe Carias Mayorga, nacido en Guatemala, fue detenido por agentes de ICE en el Edificio Federal de Los Ángeles cuando hacia su control rutinario, por presuntamente haber violado las leyes de inmigración al adoptar diversas nacionalidades e identidades a lo largo de los años, según informó Virginia Kice, vocera de ICE. Carias fue transportado al centro de detención de Adelanto en California, donde permaneció 59 días.

“La liberación del pastor Carias supone una victoria ya que individuos que aportan de manera positiva a la comunidad no deberían ser deportados, esto es un aliento para otras personas que como él están pasando por momentos difíciles, para que vean que sí hay esperanza”, dijo el viernes a MundoHispánico el reverendo Francisco García, de CLUE

El pastor evangélico, de 42 años, que dirigía una iglesia evangélica cerca de Echo Park, fue deportado por primera vez en 1993 después de cruzar ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente. Volvió a los Estados Unidos e ignoró una segunda orden de deportación en 1995, según datos de la oficina de prensa de la agencia federal.

Noemi Ramírez, abogada de Carías, informó que su cliente está casado con una ciudadana estadounidense y que recibió dos extensiones de un año en enero de 2015 y abril de 2016, pero a principios de este año se le negó una tercera extensión.

“Carias no debería haber sido deportado ya que no suponía una amenaza para la comunidad, era un padre ejemplar y estaba haciendo grandes cosas para ayudar a la comunidad hispana en Los Ángeles”, dijo Ramírez.

Carias vivía con parientes en México antes de venir a los Estados Unidos. Él y su esposa se conocieron a través de la iglesia y hace unos seis años fundó la Iglesia Pentecostés Cristo la Roca de Poder, ubicada en la 1017 Califa St. de North Hollywood. La pareja tiene dos hijos, que son ciudadanos estadounidenses.

“Estoy agradecido y es una bendición poder reunirme con mi familia después de haber permanecido 59 días en el centro de detención de Adelanto, donde la situación es deplorable e inhumana y donde a nadie se le trata con dignidad”, dijo Carias durante la conferencia de prensa el viernes.

Carias fue liberado sin fianza pero deberá reportarse periódicamente a las autoridades hasta que resuelva su caso migratorio, según informo el equipo legal del pastor.