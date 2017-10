Inmigrantes, funcionarios y activistas de Los Ángeles exigen ampliación del TPS (VIDEO)

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en ingles) de Los Ángeles, California, acompañados de funcionarios locales y líderes de organizaciones proinmigrantes y sindicatos exigieron el viernes 13 de octubre una extensión de la medida, la cual permite que miles puedan trabajar y vivir en el país legalmente.

La actividad, en la que participó el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Gil Cedillo y el presidente de la Unión de Trabajadores de Limpieza (SEIU USWW) David Huerta, se realizó en el Ayuntamiento de Los Ángeles. Se estima que unas 300,000 personas se benefician del TPS en la nación, quienes han aportado a las comunidades y la economía de Los Ángeles gracias al estatus legal que el Congreso les otorgó a los inmigrantes de países devastados por la guerra y desastres naturales, dijeron los promotores.

Desde el 2001, el gobierno de George W. Bush otorgó el alivio a 190,000 salvadoreños por dos terremotos y un huracán, muchos de los cuales fueron a parar a California. Por su parte, los hondureños a quienes les otorgaron el TPS en 1999 después del huracán Mitch, durante la administración de Bill Clinton, suman más de 70,000 suscritos. Los haitianos, amparados desde el 2010 a la medida a consecuencia de un sismo devastador, la cual fue otorgada durante el mandato de Barack Obama, cuenta con 46,558 beneficiarios.

Después de que el gobernador Brown firmara la SB 54 y la AB 450 para proteger a los inmigrantes de los Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el siguiente paso es que el Concejo Municipal de Los Ángeles apruebe una resolución que exija la extensión del estatus crucial de TPS y un camino a la residencia legal o ciudadanía para las personas que cumplieron con todos los requisitos de programa durante años y décadas, según los activistas.

El TPS se vence para nicaragüenses y hondureños el cinco de enero del 2018 y para El Salvador caduca el nueve de marzo del 2018.

“Llegué a Estados Unidos en 1992 desde Honduras, el ser beneficiaria de TPS me ha facilitado conseguir la atención medica necesaria para combatir mi enfermedad de cancer, si el TPS desaparece no solo está mi salud en riesgo sino también dejar a mi familia e ir a un país inestable”, dijo el viernes a MundoHispánico Iris Acosta, beneficiaria del programa.

El concejal Cedillo, junto con miembros de los sindicatos SEIU-USWW, SEIU 2015, SEIU 1000 y las organizaciones Haitian Bridge, Clínica Romero, Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN, por sus siglas en ingles) y NDLON, dijeron que buscarán al apoyo del Ayuntamiento de Los Ángeles para exigir la ampliación de la medida.

“Debemos apoyar y pelear para que el TPS permanezca y podamos obtener un estatus permanente o la ciudadanía en Estados Unidos sin necesidad de renovación o incertidumbre de que pueda desaparecer y nos separen de nuestras familias”, dijo el viernes a MundoHispánico, Evelyn Hernandez, beneficiaria de TPS.

En junio pasado, el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que los inmigrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos debido a desastres que se registraron en sus países hace años quizá deberían empezar a pensar en volver a casa.

En una entrevista con The Associated Press, Kelly envió fuertes señales de que los privilegios migratorios conocidos TPS no deberían ser indefinidos.

“El punto no es que el país (del que llegaron) se recuperará completamente de todos sus males”, dijo Kelly. “El punto es que, cualquiera que haya sido el evento que provocó que se concediera el TPS, ese evento ha concluido y ya pueden regresar”.