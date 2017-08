Familia de Pedro Echeverría, hispano baleado por policías de Los Ángeles, aboga por su liberación (VIDEO)

La familia de Pedro Echeverría, un hispano que recibió varios disparos tras un altercado con la policía de Los Ángeles el pasado 8 de junio en Montecito Heights, California, abogó por la liberación del joven, quien permanece detenido.

El incidente ocurrió en el bloque 4400 de la calle Turquoise, aproximadamente a las 3:30 de la tarde cuando agentes de la policía (LAPD, por sus siglas en inglés) notaron que Echeverria, de 18 años de edad, portaba un arma de fuego, según el informe de la policía.

Tras un altercado con los agentes, Echeverría recibió varios disparos cuando estaba tumbado en el suelo, según indicó Darlene Escalante, vecina que presenció el incidente.

“Es muy triste lo que está sucediendo en la comunidad, al ver a diario como balacean a los jóvenes. Mi hijo está vivo de milagro”, dijo el lunes 14 de agosto a MundoHispánico Rosa Elvira Echeverría, madre de la víctima.

Echeverría se había graduado de la escuela secundaria de Central High School un día antes de ser baleado por los agentes, dijo su madre.

Familias de la comunidad están pidiendo una investigación independiente de la comisaría de policía de LAPD.

En Boyle Heights, uno de los barrios de Los Ángeles donde viven más hispanos, se han registrado desde el 2016 hasta la fecha 17 muertes violentas, de las cuales 6 fueron ejecutadas por oficiales del LAPD, según medios de comunicación locales.

“Mi hijo no es el primero, no se qué está pasando en el Departamento de Policía pero son ataques seleccionados para matar a alguien”, dijo a MundoHispánico, Raúl Echeverría, padre de Pedro.

Por su parte, Charlie A. Beck, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo en junio a los comisionados de policía de la Ciudad que un oficial vio a Pedro Echeverría sosteniendo un arma durante la lucha. Echeverría empezó a correr y luego se volvió hacia los oficiales, dijo Beck, incitando a la policía a disparar, según indicó el LA Times.

Mariela Saba, activista y una de las organizadoras de LA for Youth Campaign afirma que la encarcelación, la violencia y el asesinato no son la solución para acabar con la criminalidad.

“Estamos viviendo a nivel global y a nivel nacional que la policía de diferentes departamentos está asesinado a alguien cada 7 horas y 40 minutos. Es una crisis la que estamos viviendo y el departamento de policía de Los Ángeles esta matando a muchos jóvenes”, dijo Saba a MundoHispánico.

Otras organizaciones como el Centro CSO también están pidiendo apoyo a familias en Boyle Heights y en el este de Los Ángeles, zonas predominantemente hispanas, para que alcen sus voces contra la violencia policial.

Pedro Echeverría, quien permanece detenido, tiene previsto presentarse en corte el próximo 12 de Setiembre donde se espera que líderes de la comunidad y grupos activistas aboguen por su liberación.