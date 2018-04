Por segunda vez en menos de un año, el vendedor ambulante Benjamín Ramírez fue víctima de una agresión en la calle, pero esta vez fue blanco de un asalto que lo dejó con el cráneo fracturado en el hospital.

El hecho ocurrió el 31 de marzo cuando Ramírez, quien ganó popularidad como el ‘Elotero de Hollywood’ tras su primer incidente en julio del año pasado, estaba por terminar su día de ventas en un barrio de Hollywood, en Los Ángeles, California.

Ramírez habló en exclusiva con MundoHispánico tras ser dado de alta del hospital.

“Eran dos hombres. Me pidieron un raspadito, hablaban bien el español. Me entregaron veinte dólares y cuando fui a darles el cambio, uno de ellos me golpeó por atrás y el otro me sacó todo el dinero que tenía, unos 180 dólares”, relató Ramírez

Según el reporte policial, el golpe fue propinado con un guante que tenía pinchos. El impacto le causó una fractura en el cráneo y ahora Ramírez debe enfrentar más tratamientos médicos.

“Salen a trabajar dignamente, honradamente, esta vez lo dañaron aún más… pusieron en riesgo su vida”, dijo Imelda Reyes, madre de Ramírez

Hasta el momento, los dos sospechosos que realizaron el asalto se encuentran prófugos.

El “Elotero de Hollywood” saltó a la fama el año pasado luego de que su carrito ambulante fuera atacado por un argentino al que le estorbaba en su camino.

Ramírez tomó un video con su teléfono mientras era agredido. El hecho conmovió a la audiencia y su caso se volvió viral en las redes sociales.

Ramírez recibió un nuevo carrito que fue diseñado y construido por Art Ramírez, quien tiene un taller de bicicletas, y Jay Pee, quien dirige el club de ciclistas Los Ryders.

Famosos como la cantante Laura León también expresaron su apoyo por el elotero más popular de las redes sociales, incluso hasta le dedicaron canciones con el nombre de “Benjamín Ramírez, el Elotero” que aparecen YouTube.

El esfuerzo combinado de dos cuentas de GoFundMe establecidas por familiares y amigos de Ramírez ayudaron el año pasado a reparar los daños causados tras la agresión y que la familia de Ramírez siga con su negocio de venta de elotes.

Sin embargo, tras este último ataque, la familia se enfrenta nuevamente a grandes gastos por la atención médica que recibió y continuará recibiendo Ramírez. Además, por el tiempo que este en recuperación, no tendrán ingresos que ayudan a la familia a pagar la renta y otros gastos diarios.

Si es que el elotero decide volver a las calles, está contemplando trasladar su negocio a otro sector de la ciudad, dijo.