Comunidad conmocionada tras muerte de joven hispana tras barricada en un Trader Joe’s de Los Ángeles (VIDEO)

Vecinos y empleados del supermercado Trader Joe’s en el barrio de Silver Lake de Los Ángeles acudieron a dejar flores y velas en memoria de una de las empleadas que falleció después de que se produjera una barricada y un tiroteo en el interior del establecimiento durante el fin de semana.

El incidente ocurrió el sábado en la cuadra de la avenida Hyperion en el barrio de Silverlake, al norte de Los Ángeles en la inserción de la Hyperion Ave. y la Griffith Park Blvd. cuando un sospechoso que huía de la policía, estrelló su auto junto al supermercado Trade Joe’s y seguidamente entró en el establecimiento tomando aproximadamente 40 rehenes, según informo la policía de Los Angeles (LAPD).

El sospechoso identificado como Gene Evin Atkins de 28 años, huía de las autoridades después de un altercado que involucró a una anciana y a una joven. Tras varias horas de persecución, Atkins entró en el supermercado donde inició un tiroteo que causó la muerte de una de las empleadas de origen hispano, identificada como Melyda Corado.

“Fue sorprendente ver el crimen que ocurrió en este lugar porque aquí la gente nos conocemos casi todos, es la desgracia peor que he visto, ver a la muchacha que vino a trabajar y no esperaba que no iba a regresar a su hogar”, dijo Jorge Magallón, un vecino que acudió el lunes a dejar una ofrenda en honor a la víctima fallecida en el supermercado.

Tras aproximadamente tres horas de barricada y disparos, el sospechoso se entregó a las autoridades y fue transportado al hospital USC Medical Center y fue puesto en custodia con una fianza de 2 millones de dólares.

“Estoy triste de que no haya podido sobrevivir. Mi hermana menor, mi mundo”, dijo Albert Corado hermano de la víctima a través de su cuenta de Twitter.

I’m sad to say she didn’t make it. My baby sister. My world. I appreciate the retweets and the love. Please respect my family’s privacy as we are still coming to terms with this. #TraderJoes #SilverLake

