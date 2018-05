Al menos cinco personas resultaron heridas tras múltiples tiroteos registrados en el centro de San Diego tarde la noche del lunes, informó el canal de televisión CBS 8 News, citando a autoridades locales.

Just spoke to @SanDiegoPD supervisor who says victims in multiple shooting appear to be non-life threatening @CBS8 @News8 pic.twitter.com/IKjxhaLEWJ — Abbie Alford (@AbbieNews8) May 8, 2018

La policía confirmó al medio que cinco personas con heridas menores fueron llevadas a hospitales de la zona. Un testigo dijo haber escuchado entre 12 y 15 disparos desde su unidad habitacional.

One woman just told us off-camera she heard at least 12-15 gun shots from her apartment. pic.twitter.com/SU9wRcq4S2 — Chris Gros (@ChrisNews8) May 8, 2018

La serie de tiroteos ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. cerca de la intersección entre las calles Island y 15th; otro incidente se reportó sobre las calles 18th y Island.

BREAKING: multiple victims shot in East Village. Video of One victim being loaded in ambulance pic.twitter.com/gKS0h2rolQ — Abbie Alford (@AbbieNews8) May 8, 2018

La policía de San Diego rastrea la zona en busca de pistas, restos de balas y posibles autores.

Con información del canal CBS 8 News

