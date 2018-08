La mujer que fue grabada cuando arrojó una taza de café caliente a unos trabajadores hispanos dice que existe un video diferente con el que podría mostrar lo que sucedió antes de la discusión que derivó en su agresión, informaron medios locales.

Rhonda Polon, quien hace dos semanas impidió el acceso a un edificio de Los Ángeles a Miguel Sánchez y su compañero de trabajo, tras ser contratados para realizar reparaciones, contrató a un abogado para defenderse legalmente.

“Todo este calvario de racismo surgió y no tuvo nada que ver con su enfrentamiento con estos señores”, dijo el abogado de Polon, Ben Mironer, a KABC-TV, ante la ola de críticas e insultos que ha recibido la mujer tras hacerse viral el video tomado por Sánchez en las redes sociales.

“Me han dicho que no vaya a casa porque es demasiado peligroso. Todos en mi área piensan que soy racista”, contó Polon, residente de Century City.

Mironer asegura que las cámaras de seguridad mostrarán que Polon actuó como se les ha instruido a los residentes del condominio hacerlo, es decir, defendiendo el complejo privado de visitantes no autorizados, ya que los robos recientes del garaje los tenían en alerta.

Polon alega que el compañero de trabajo de Sánchez intentó seguirla al garaje en un automóvil y que ambos vestían ropa de calle, no de trabajo. También argumenta que no pudieron decir el nombre de la persona que los había contratado ni a qué departamento iban.

La mujer reconoció que cometió un error al arrojar el café caliente a Sánchez, pero dijo que estaba muy enojada porque la grabó aun cuando le pidió que se detuviera. “Lo siento. Lo siento mucho por lanzar cualquier cosa”, comentó Polon.

Tras perder su empleo como entrenadora una vez que el video se hizo viral en redes sociales, Polon envió un mensaje vía Facebook a la esposa de Sánchez, mismo que el Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando como una posible amenaza criminal.

The BEST Yelp reviews for the WORST person, racist hot coffee tosser Rhonda Polon gets served on Yelp. Yelp is cleaning these out, so here's a few screenshots, plus her threat against the Mexican worker's family. She deserves whatever she gets from this pic.twitter.com/1U6BC5Nkev

— Mexican Judge (@laloalcaraz) August 19, 2018