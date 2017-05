California da luz verde para que la edad mínima de enjuiciamiento sea de 12 años

El debate sobre la edad mínima de encarcelación dio pie para que la semana pasada el Senado de California diera luz verde para que la edad mínima para ser enjuiciado sea de 12 años de edad.

La medida, diseñada por el senador Ricardo Lara y la senadora Holly J. Mitchell, forma parte de un paquete de reformas llamado Igualdad y Justicia (Equity and Justice) que se están llevando acabo en el sistema judicial de California.

Además de reducir la edad mínima de encarcelación, las reformas apuestan por programas de prevención y rehabilitación, reduciendo así el numero de presos en las cárceles, según informó un comunicado emitido por la oficina de Mitchell.

“Todo lo que estamos diciendo es que los niños menores de 12 años merecen ser tratados de manera diferente”, dijo Mitchell después de que el senado aprobara la Ley Senatorial 439 y SB 180. “No estamos negando que algunos niños necesitan algún nivel de intervención. Si vamos a reducir el número de presos, tenemos que empezar con nuestros californianos más jóvenes”.

La medida SB 439 prohibiría encarcelar a niños menores de 12 años y las sentencias de por vida en prisión sin libertad condicional a menores de 18 años.

Según un artículo publicado por Human Rights Watch, un estudio que las Naciones Unidas que se está llevando a cabo y concluirá a finales de este año tiene como objetivo poner en el punto de mira internacional en la detención de menores y las practicas abusivas en prisión para que haya una supervision adecuada y se cumplan la leyes internacionales reduciendo el numero de niños en las cárceles.

Niños inmigrantes también son detenidos en centros de detención migratoria, contrario a las normas internacionales, según Human Rights Watch.

“Estados Unidos lidera el mundo industrializado en número y porcentaje de niños en centros de detención de menores, con más de 60,000 jóvenes recluidos en este tipo de instalaciones en 2011”, según un studio realizado por la Fundación Annie E. Casey, que trabaja con temas de derechos de los niños y justicia juvenil mencionado por Human Rights Watch.

“Las largas penas de prisión han demostrado no tener éxito en la reducción de la disponibilidad de drogas en nuestras comunidades ni han ayudado a nuestras comunidades a convertirse en un lugar más seguro para vivir o criar a nuestras familias”, dijo Sandra Johnson, de Policy Fellow with Legal Services for Prisoners with Children. “Lo que hacen es sobrecargar cárceles con grandes cantidades de gente de color y hispana, desintegrando a familias durante años”.

Más de 75 grupos se han mostrado a favor de la medida SB 180, incluyendo defensores de la justicia penal, defensores públicos, la Conferencia Católica, y una multitud de congregaciones judías.