Un dreamer hondureño que fue beneficiario de DACA y que se encontraba en proceso de regularizar su estatus migratorio, estuvo cinco días en una cárcel de inmigración luego que ser detenido por ICE tras pasar su entrevista para la residencia permanente como esposo de un miembro activo del Ejército estadounidense.

Sergio Ávila Rodríguez, de 24 años, se reencontró este martes con su madre, sus hermanos y su esposo en el aeropuerto de Raleigh, en Carolina del Norte, tras haber sido arrestado el pasado jueves 10 de mayo en Charlotte y enviado a la cárcel de inmigración de Stewart en Georgia.

“Gracias a Dios y estoy feliz porque ya salí y estoy bien”, dijo Ávila Rodríguez tras su retorno a Raleigh. “Gracias a todos los que me apoyaron y a mi familia. Fue muy difícil porque nunca me había imaginado estar así, arrestado”.

Interrogado por ICE tras su entrevista con USCIS

La pesadilla de Ávila Rodriguez comenzó el 18 de abril, cuando él y su esposo acudieron a su entrevista con un oficial del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en Raleigh, como parte de su petición de residencia por matrimonio, y aparecieron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para interrogarlo.

“Entraron dice al cuarto y le dijeron, ‘¿sabes que si queremos te podemos deportar ahorita?’, atemorizándolo”, dijo a MundoHispánico Cynia Rodríguez, la madre del hondureño. “Mi hijo les dijo que por qué y ellos le dijeron porque tu entraste de ilegal, tu tienes una orden de deportación”.

Tim Brown, el esposo de Ávila Rodríguez, dijo que aquel día, antes de la entrevista, él había ingresado antes al edificio de USCIS sólo con su abogado, por temor a que el joven hondureño pudiera ser arrestado, pero que un oficial de inmigración le aseguró que no lo iban a detener.

“El oficial preguntó, ‘¿usted cree que vamos a detener al cónyuge de un oficial activo del Ejército?'”, dijo Brown a MundoHispánico. “Y mi abogado dijo que ‘sí’ y él respondió, ‘pues nosotros no lo vamos a hacer'”.

Detenido en su cita en Charlotte

En efecto, tal cual le habían asegurado a Brown y su abogado previamente, cuando Ávila Rodríguez ingresó para su entrevista y luego fue interrogado por ICE, los agentes no lo detuvieron pero le dieron una cita de supervisión para el jueves diez de mayo en las oficinas de la agencia federal en Charlotte.

“(Ese día) llegamos allí, él entró y a mí no me dejaron entrar”, recordó Brown. “Y cuatro horas después Sergio me llamó y me dijo, me están deteniendo y dicen que van a deportarme. Yo me quedé en shock”.

Bryan Cox, vocero de ICE, informó a MundoHispánico que Ávila Rodríguez fue detenido porque tiene una orden final de deportación emitida por un juez en 2002 debido a que no compareció a la corte después de haber sido detenido por la Patrulla Fronteriza cerca de Río Grande, Texas, en septiembre de 2001.

Además, indicó Cox, el hondureño tenía una condena por conducir bajo la influencia del alcohol (DWI) del año 2015, en Durham.

Cox también confirmó que agentes de ICE interceptaron a Ávila Rodríguez el 18 de abril en Raleigh en una “operación especifica” de ejecución de las leyes de inmigración pero que en esa ocasión no fue detenido.

“Debido a consideraciones operacionales, ICE ejerció su discreción y no arrestó al Sr. Ávila, pero le instruyó para reportarse en las oficinas de ICE en Charlotte en Mayo”, dijo Cox mediante una declaración escrita.

“Él se reportó el diez de mayo, momento en el que se tomó la decisión de tomarlo en custodia de ICE debido a su estatus de fugitivo de inmigración y criminal convicto”, dijo Cox.

Para la familia del hondureño, sin embargo, la decisión de ICE fue arbitraria porque no se tomó en cuenta que Ávila Rodriguez tenía siete años cuando faltó a su cita en la corte de inmigración, un año después de entrar al país con un tío.

Y, además, que hasta hace un año él estuvo protegido por el estatus de DACA, el cual no renovó porque ya había iniciado su proceso de residencia por matrimonio.

“Es una vergüenza que tengamos un sistema que trata a las personas en una forma tan inhumana”, dijo Brown al respecto.

Brown inició entonces una campaña pública para denunciar la detención de su esposo y tratar de liberarlo, lo que finalmente sucedió la noche del lunes cuando ICE lo dejó en libertad “bajo supervisión” y mientras se decide la apelación de su deportación, según explicó Cox a MundoHispánico.

Aunque ya no está detenido, Rodriguez Ávila tendrá aún que seguir peleando su caso migratorio para que tratar de evitar que lo deporten a Honduras, donde el téme que enfrentará discriminación y sería blanco de las pandillas por ser gay.

“La pelea recién comienza”, dijo Ávila Rodríguez.