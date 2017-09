La costa de Carolina del Norte se prepara para la llegada del huracán María

Las ciudades y pueblos a lo largo de la costa de Carolina del Norte se preparan para recibir esta semana el impacto del huracán María, el cual ha dejado una estela de destrucción y muerte a su paso por el Caribe.

El Servicio Nacional de Clima emitió la noche del domingo una alerta de vigilancia de tormenta para la mayoría de la costa del estado debido al paso del huracán María, el cual cambió ligeramente su dirección hacia el oeste durante el fin de semana y se prevé que generará fuertes vientos y oleaje peligroso en la zona costera a su paso por el Océano Atlántico.

De acuerdo con un boletín meteorológico emitido la mañana del lunes, el huracán María, degradado a categoría 1, se encontraba a 350 millas al sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, y avanzaba hacia el norte con vientos máximos sostenidos de hasta 80 millas por hora, a una velocidad de 7 millas por hora.

Aunque el ojo del huracán estará a entre 100 y 150 millas de distancia de la costa, Carolina del Norte sentirá los efectos de la tormenta entre el lunes y el jueves, de acuerdo con el reporte meteorológico del Servicio Nacional de Clima.

El gobernador Roy Cooper anunció la noche del domingo que el Centro de Operaciones de Emergencias estatal se activará la mañana del lunes en anticipación al paso de la tormenta, y pidió a los residentes de la zona costera mantenerse en alerta.

“El fuerte oleaje será muy peligroso durante toda la semana. Habrá corrientes mortales y es posible que tengamos inundaciones por el aumento de la marea”, advirtió el gobernador Cooper mediante un comunicado.

“Los visitantes de nuestras playas deberían mantenerse fuera del agua durante estas condiciones peligrosas y esperar hasta que pase María. Los residentes de la costa, deberían asegurarse de que están listos y que sus casas están preparadas”, dijo Cooper.

Las autoridades del condado costero Hyde, anunciaron el domingo el estado de emergencia en la jurisdicción y ordenaron una evacuación obligatoria de la turística isla Ocracoke, a partir de las 5:00 a.m. del lunes.

A mandatory visitor evacuation order for Ocracoke Island will go into effect at 5am tomorrow 9/25/17 in advance of hurricane Maria.

— County of Hyde, NC (@HydeNC) 24 de septiembre de 2017