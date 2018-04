Activistas, organizaciones e inmigrantes planean salir a las calles el martes para manifestarse a favor de los inmigrantes en una jornada de protestas que tiene como lema ¡Juntos Somos Fuertes! en varias ciudades del país.

Este año, la mayoría de las manifestaciones se celebrarán en horas de la tarde. Las protestas se vienen celebrando desde hace más de una década, cada primero de mayo, cuando se celebra el Día Internacional del Trabajo.

Según varios organizadores, el tema en esta ocasión será diferente al de la Marcha de Resistencia de 2017, ya que “hoy hay una mejor oportunidad de levantar el ataque contra los inmigrantes y trabajadores mientras se subraya la importancia de las próximas elecciones”.

¡Juntos somos fuertes!

Por lo menos en San Antonio, Texas, se llevará a cabo un ‘rally’ en Milan Park, 501 West commerce, San Antonio (Texas), a partir de las 3:00P.M.

Participarán representates de United Here, del sindicato SEIU, Whole Women´s Health, Planned Parenthood y otras organizaciones que hablarán sobre los derechos de los trabajadores.

Más tarde, la marcha llegará a la alcaldía, luego de pasar por la sede de la policía de San Antonio y se hablará sobre la relación de los trabajadores con las autoridades locales y de nmigración.

Houston también se unirá a la jornada de protestas en Texas. Se espera que cientos de personas acudan al Parque Sesquicentennial, ubicado en la 400 Texas Avenue, cerca de las 4:00 de la tarde. A las 5:00, los manifestantes partirán hacía la alcaldía.

“Ahora más que nunca, trabajadores, hombres y mujeres inmigrantes, personas de todas las razas y ambientalistas, necesitamos luchar juntos en defensa de nuestras comunidades”, dice la convocatoria del evento distribuida por el grupo Facebook.com/houstonunido1

Además, la organización denominada Asamblea Popular de Houston, se unirá a la iniciativa con una protesta en la Plaza de Guadalupe, en el 2311 de Runnels St. a las 5:30 de la tarde.

“Vamos a unirnos en contra de Trump, alto a las deportaciones, alto al racismo y al terror”, dijeron los líderes del movimiento, en el que también participarán los Estudiantes por una Sociedad Democrática y los Latinos Inmigrantes Triunfadores, entre otras.

En Georgia también se llevará a cabo una manifestación denominada Marcha del Primero de Mayo en la ciudad de Athens.

El evento, organizado por Dignidad Inmigrante en Athens, partirá desde los antiguos predios de la Iglesia San José en el 134 Prince Ave, Athens, GA 30601 e iniciará a las 5:00 de la tarde.

Mientras, Los Ángeles honrará las contribuciones de los inmigrantes trabajadores con una marcha que busca concienciar a la comunidad en general.

Los organizadores del evento están invitando a todas las personas interesadas en participar en la marcha, a reunirse en la calle 606 S Olive de Los Ángeles, California. El evento se llevará acabo desde las 12:00P.M.y hasta las 3:00P.M., hora del pacífico.

Por su parte, Florida dirá presente con varias protestas.

Una de ellas, está organizado por la Coalición de Inmigrantes de Florida y sus organizadores convocan a la comunidad a reunirse en la localidad de Hollywood, en el 2254 Forrest St, a partir de las 5:00 de la tarde. Se espera que asistan unas 100 personas.

También se llevarán a cabo manifestaciones en Lake Worth y Tampa.

“La urgencia de este momento nos llama a estar juntos. Únase a las personas trabajadoras, inmigrantes, familias, sindicatos, ‘soñadores’ en el área de Tampa Bay y más allá, para una marcha masiva y un mitín en el Día Internacional del Trabajador. Además, únase, para exigir un fin a la colaboración de las oficinas de los alguaciles y las autoridades de Inmigración”, sostuvieron los organizadores de la manifestación en Tampa, que comenzará a las 5:00 de la tarde y a la que se espera asistan unas 150 personas.

En la capital del país

En Washington D.C., más de una docena de organizaciones se unirán para reconocer el aporte de los trabajadores. Entre ellas, Black Lives Matter DC (BLM), Black Youth Project 100 (BYP100), CASA, DC Greens, DC ReInvest, Dead City Legal Posse, The Future Is Feminist, Health Over Profit y Resist This!.

Todas convocan a la comunidad a manifestarse a las 4:30 de la tarde en el Columbia Heights Civic Plaza (14th St and Kenyon St NW, Washington DC), desde donde partirán en una marcha hasta el Malcolm X Park (16th St and Euclid St NW, Washington DC).

On May 1, 1886, more than 300,000 workers across the United States walked off their jobs in the first May Day celebration in history. In Chicago, 40,000 went out on strike with the anarchists in the forefront of the public's eye.#MayDay2018 — DC May Day March (@DCMayDayFest) April 30, 2018

Según el evento publicado en Facebook, se espera que unas 270 personas asistan.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, más de cien comercios se han comprometido a cerrar sus puertas el próximo Primero de Mayo en Wisconsin, en una jornada en la que se prevé miles de personas se movilicen para protestar contra medidas que consideran antiinmigrantes.

Los convocantes han denominado a la jornada un “Día sin Inmigrantes y Latinos”, en el que a los inmigrantes que no trabajen, que cierren sus negocios, saquen a sus niños de las escuelas, boicoteen el consumo y vayan a marchar a la ciudad de Waukesha, del condado del mismo nombre y considerado el más conservador del estado.

Según informó hoy en conferencia de prensa la activista Christine Neumann-Ortiz, de Voces de la Frontera, se buscará enviar un mensaje al alguacil del condado, Eric Severson, para que no implemente el programa 287g, un acuerdo de colaboración entre las agencias locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

En la Gran Manzana por lo menos unas tres organizaciones han registrado eventos.

La primera de ellas, a cargo de la organización Make the Road NY, dará inicio a las 6:30 de la mañana en el Battery Park.

On MAY DAY, we are calling out Corporate #BackersofHate who make money from our pain and are complicit in the mass incarceration and family separation being advanced by the Trump Administration. JOIN US! 5/1, 6:30am @ Battery Park. RSVP: https://t.co/xxch0dQvXj pic.twitter.com/zZ4nNvwRgd — Make the Road NY (@MaketheRoadNY) April 30, 2018

La segunda se celebrará en el Washington Square Park a partir de las 5:30 de la tarde, y estará dirigida por la Coalición Inmigrante de Nueva York.

ACTION ALERT 5/1: TOMORROW IS THE BIG DAY! Join us in celebrating #PartnersInPower for worker + immigrant rights! Join us for #MayDay2018, get more details ➡️ https://t.co/OCdeQDfZAn pic.twitter.com/IcRuQ9YdiV — New York Immigration Coalition (@thenyic) April 30, 2018

Y la tercera, se llevará a cabo en Long Island.

“Únete a los grupos North Country Peace Group y Suffolk County Democratic Socialists of America, en nuestra primera protesta del Primero de Mayo, a partir de las 4:30P.M. y hasta las 7:30P.M., en Resistance Corner (347 y 112, en la estación de Port Jefferson). ¡Muestra solidaridad por los trabajadores en Long Island y en todo el mundo!”, dijeron sus organizadores en el evento creado en Facebook.

En Chicago, la manifestación inicia a las 2:30 de la tarde el monumento a los Mártires de Haymarket, lugar donde murieron siete policías y al menos cuatro civiles durante las manifestaciones laborales de 1986. Después marcharán al centro de la ciudad y a las 4:30 p.m. se dirigirán a las oficinas de ICE, donde tendrán otra manifestación.

Los organizadores dicen que marcharán “para reafirmar la dignidad humana (de cada trabajador) y para exigir que oficiales electos luchan nuestras familias y se nos de un trato humano y justo”.

El evento es organizado la Coalición del Primero de Mayo, formada por grupos pro derechos laborales, sindicatos, diversas organizaciones comunitarias y agencias sin fines de lucro.

Puerto Rico también se unirá al llamado. Para el Primero de Mayo de 2018 se planifica una protesta masiva de múltiples grupos sociales y sindicales, en contra del gobierno de la isla. En particular, los manifestantes se opondrán a las medidas de austeridad que pretende implantar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso norteamericano, una iniciativa implementada por las autoridades federales que busca solventar la crisis económica que vive el país.

Con información de Agencia EFE y AP.