Juez otorga más tiempo a estudiante para pelear su caso migratorio

Un juez de inmigración en Charlotte otorgó hoy dos meses más de plazo a un joven hondureño de Carolina del Norte para preparar su caso de asilo, antes de tomar una decisión final sobre su permanencia en el país.

“Le doy gracias a Dios por lo que ha pasado. Siento que tengo un respiro más”, dijo a su salida de la corte Wildin Guillén Acosta, de 20 años, cuyo caso atrajo la atención de la prensa local y nacional, así como de autoridades locales y federales tras su detención en enero de 2016.

El juez de inmigración Stuart Couch informó a Guillén Acosta que tomará una decisión final sobre su caso el próximo 5 de diciembre a la 1 p.m., y le indicó que fijó esa audiencia para permitir que su nueva abogada prepare su defensa.

“Gracias a Dios tengo dos meses más y espero que me acompañen a mi próxima corte”, dijo Guillén Acosta luego de asistir a la audiencia la mañana del martes.

Una larga lucha

Guillén Acosta, originario de Olancho, Honduras, llegó al país a través de la frontera sur en junio de 2014, cuando tenía 17 años. Su objetivo era escapar de las amenazas de las pandillas y reunirse con sus padres que viven en Durham, Carolina del Norte, pero en 2015 una corte de inmigración ordenó su deportación en ausencia.

En enero de 2016, el hondureño fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando salía de su casa para dirigirse a su escuela. Fue trasladado al Centro de Detención Stewart, en Georgia, donde permaneció hasta que salió bajo fianza en julio.

Guillén Acosta dijo que la decisión del juez de otorgarle más tiempo le ha dado un respiro tras pasar una noche de angustia al pensar que podría ser deportado a Honduras tras su audiencia del martes.

“Ayer me sentía horrible, no sabía qué hacer. Pensaba que iban a revisar mi caso y sentía que podía perderlo y tener que regresar a Honduras y que me iban a matar allá”, dijo Guillén Acosta.

Apoyado por su comunidad

El juez Couch dijo durante la audiencia que el plazo otorgado también permitirá incluir en el proceso todas las cartas de apoyo que autoridades y miembros de la comunidad le enviaron directamente, en lugar de hacerlo a través de su abogada y con conocimiento de todas las partes involucradas.

Guillén Acosta ha recibido el respaldo del concejo municipal de Durham, la comisión de Relaciones Humanas de la ciudad la junta de comisionados del condado Durham y el distrito escolar del condado; además del congresista federal G.K. Butterfield, quien abogó por él durante su detención.

Nardine Guirguis, la abogada de Guillén Acosta, pidió a la comunidad que cualquier documento o carta de apoyo para su defendido sea enviada directamente a su despacho para que ella los haga llegar apropiadamente al Departamento de Seguridad Nacional y al juez, como indicó Couch.

El juez estableció también un plazo hasta el 21 de noviembre para recibir nuevas evidencias en torno al caso del hondureño.

La lucha continuará

El grupo de activistas Alerta Migratoria NC, que ha brindado apoyo a Guillén Acosta y su familia desde su detención en enero de 2016, agradeció el apoyo de la comunidad y celebró la decisión del juez de otorgarle más tiempo a la defensa del joven hondureño.

“Estamos agradecidos por el hecho que el juez Couch haya continuado el caso hasta el 5 de diciembre”, dijo Viridiana Martínez, miembro de Alerta Migratoria NC. “Esto le da tiempo a la nueva abogada de Wildin para revisar apropiadamente el caso y para representarlo como un buen abogado debe hacer”.

La activista destacó además la actitud del juez Couch, a pesar de que ésye tiene una de las tasas más altas de solicitudes de asilo denegadas entre los jueces de inmigración.

“Apreciamos mucho lo que él (Couch) hizo hoy al continuar el caso de Wildin y permitir que miembros de la prensa y la comunidad estén presentes (en la audiencia). Estamos muy felices por eso y tenemos esperanza de que él tomará la mejor decisión”, dijo la activista.

Según el proyecto TRAC de la Universidad de Siracusa, que lleva un registro estadístico de las cortes de inmigración del país, entre los años fiscales 2011 y 2016, el juez Couch denegó 315 de los 386 casos de asilo que resolvió. Es decir que rechazó el 81.6 por ciento de esos casos.

Martínez indicó también que el grupo realizará vigilias, jornadas de oración y otros eventos en apoyo a Guillén Acosta y para llamar la atención sobre su caso.

El arresto de Guillén Acosta en enero de 2016 fue parte de un operativo nacional de ICE dirigido a atrapar a menores centroamericanos que llegaron al país después de enero de 2014 y que tenían una orden final de deportación.