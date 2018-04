Jóvenes inmigrantes tienen miedo de que datos sean usados para deportarlos (VIDEO)

Los jóvenes inmigrantes que en los últimos seis años se inscribieron en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia viven con el temor de que el gobierno pueda utilizar la información que entregaron para deportarlos.

Estos jóvenes, conocidos como ‘dreamers’ y que fueron traídos al país de manera ilegal por sus padres cuando eran niños, aplicaron al programa conocido como DACA, por sus siglas en inglés, con el fin de que se les concediera el beneficio de la suspensión de su deportación y se les entregara un permiso de trabajo temporal.

Ramiro Luna, beneficiario de DACA así como varios grupos de activistas, dicen que la comunidad se encuentra temerosa por la posibilidad de que la información de la base de datos de los beneficiarios pueda ser utilizada para localizarlos y deportarlos.

Pero Luna cree que el riesgo de no renovar y extender los beneficios del programa es aún mayor.

“A mi personalmente no me queda de otra, no puedo dejar de llenar ese formulario y no tener esos dos años más de trabajo o dos años más de tener una licencia”, dijo Luna.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) la información suministrada no puede “ser compartida con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés, y conocida popularmente como la Patrulla Fronteriza) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)’.

Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía también indica que tanto la Patrulla Fronteriza como ICE pueden solicitar la información en caso de que se trate de criminales que pongan en riesgo la seguridad nacional y en casos de inmigrantes que estén involucrados en fraude, entre otros.

“Ellos (USCIS) siempre han dicho que no van a usar esa información, ahora, eso es hoy; siempre puede cambiar”, dijo Priscilla Wilcox Rodríguez, abogada de inmigración del bufete de Jaime Barrón en Dallas, Texas.

El Servicio de Inmigración ha dicho que el programa DACA fue implementado, en parte, para permitir que tanto la Patrulla Fronteriza como ICE puedan enfocarse en casos de deportación que son prioritarios.

De acuerdo a las cifras de USCIS, en el año fiscal del 2017 fueron revocadas 850 solicitudes de DACA a personas vinculadas con actividades criminales y pandillas.

Durante 2015 a 330 dreamers les revocaron el beneficio en comparación a 2016, cuando más de 700 personas lo perdieron.

“No quiero alarmar a la comunidad, pero mi pensamiento es que, si realmente nos quieren encontrar de una manera o otra, lo van a hacer”, dijo Luna.

Wilcox Rodríguez cree, por su parte, que el sistema de inmigración es enorme y no necesariamente todas las agencias comparten información.