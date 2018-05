Lo que pudo ser una tragedia en la vida de Rosa Melina Moctezuma al final se convirtió en un peldaño para seguir escalando más alto.

Cuando las llamas consumieron por completo el apartamento donde vivía en Georgia, Moctezuma no pensó en lo que había perdido aquel 26 de marzo, sino en lo que podía ganar.

Una vez que la joven estudiante de 18 años supo que su familia había logrado salvar la vida, se dedicó a terminar de planear su futuro y a redactar el documento que la ayudaría a recibir una beca. No cejó en medio de la circunstancia ni dejó que el llanto la detuviera.

Moctezuma no se quejó -a pesar de haber perdido todo su ajuar de graduación en el incendio- y entregó a tiempo lo necesario.

Su actitud le valió ganar la beca que concede Los Niños Primero (LNP), una organización que lleva desde el año 2001 sirviendo a la comunidad infantil latina y busca ayudar a los menores hispanos a que tenga un nivel educativo mucho más alto a través de tutorías y programas de enseñanza después de la escuela y en verano.

“Estaba en shock. Cuando me llamaron para decirme que había ganado la beca, le di el teléfono a mi mamá para que se lo repitieran a ella y me dijera que era verdad”, contó a MundoHispánico la joven.

El premio económico le ayudará a pagar sus estudios pues Moctezuma fue aceptada en la Universidad Estatal de Georgia.

“La beca me ayuda a agarrar una educación que ni siquiera mis padres pudieron tener. Ellos vinieron a este país para que yo tuviera la educación que ellos no tuvieron”, dijo la joven estudiante que recién culminó sus estudios en la Riverwood International Charter School.

Esta no era la primera beca que Moctezuma solicitaba. Ya anteriormente había aplicado para varias y se las habían negado. “Cuando empecé este año busqué becas y no las podía ganar”, contó.

De nuevo, eso no fue impedimento para la alumna de origen mexicano, que planifica estudiar cirugía pediátrica.

Y es que Rosa quiere ayudar a otros niños y servir de inspiración para ellos. “Me gustaría estudiar medicina para ayudar a los niños”, explica.

Ese amor por los más pequeños fue justo lo que le ayudó a ganar la beca pues la joven ha sido voluntaria de la organización LNP. Una entidad de la que también ha formado parte, incluso desde que tenía los tres años.

“Ella fue parte de Los Niños Primero y por eso se la concedimos. Fue estudiantes y luego voluntaria. Una de las razones es que, además de haber pasado por LNP, ha tenido la iniciativa de ayudar a su comunidad y devolver lo que ella recibió en algún momento”, explicó Maritza Morelli, directora de LNP.

Para Moctezuma, como hija de inmigrantes, no ha sido un camino fácil.

“Mi primer idioma era el español y me hermano me ayudó a aprender inglés. Lo más difícil era ser la única hispana en la clase. Era muy difícil porque los otros me miraban como inferior. En la escuela superior fue donde más lo sentí…”, recordó la joven.

“Pero en Los Niños Primero”, agregó, “todo cambió para mí. Yo recuerdo que cuando llegué, mi primera memoria era ir y jugar con los otros niños y aprender. Siempre me gustaba. Soy la persona que soy gracias a ese programa”, señala.

Así, asistiendo a sus tutorías y trabajando por los niños de su comunidad, Moctezuma ha alcanzado uno de sus sueños. Pero según cuenta, ha sido creyendo en sí misma y en su misma gente.

“Tú puedes hacer una diferencia en el mundo. Lo que está pasando ahorita en nuestra comunidad (en términos políticos) no es ideal. Pero tal vez uno de estos niños hispanos puedan hacer la diferencia en el mundo”, sostiene.

Sus padres también han sido clave en el desarrollo de la joven.

“Ha sido fuerte y difícil, pero lo hemos hecho mi esposo y yo por amor a nuestros hijos, teniendo dos trabajos prácticamente”, destacó la madre de la joven, María Mier.

El incendio fue sin duda uno de los momentos más duros de la familia, pero nuevamente, con la ayuda de la comunidad, lograron salir adelante.

“Se nos quemó el departamento y no pudimos sacar absolutamente nada. Solo la vida y nuestro perro. Nos fuimos a vivir con unos familiares por un mes. Estuvimos aplicando para agarrar otro departamento y se nos hizo complicado. Fue difícil porque a mí me gusta conservar muchas fotos de mis hijos y cuando miré que todo estaba en llamas… no logramos sacar nada”, dijo.

Sin embargo, al igual que Rosa, la familia encontró el lado positivo de la circunstancia.

“Aprendimos que hay muchas personas de gran corazón que nos ayudaron. Nos ayudaron con ropa, con un abrazo fuerte… Nos sentimos muy ‘apapachados’ por la comunidad y nos unimos más como familia”, concluyó.