Joven latina cumple un año desaparecida en Charlotte (VIDEO)

“No puedo perder las esperanzas y no voy a parar de buscarla, pero ya no sé qué más hacer, no sé qué puertas más tocar”, dijo Annette González, madre de una joven latina de 27 años que esta semana cumplió un año desaparecida en Charlotte, Carolina del Norte.

Carmen González Pinto desapareció el 28 de agosto de 2016. Desde entonces, sus padres no han dejado de buscarla, pero hasta ahora no han podido encontrarla.

“Yo siempre estoy pensando en ella y así como en un minuto pienso que a lo mejor ya no está viva, un minuto después tengo la esperanza de que sí está viva y es una agonía estar en esa incertidumbre de no saber que ha sucedido con ella”, dijo la madre de la desaparecida.

Los padres de Gonzalez Pinto reportaron el hecho con la Policía de Charlotte-Mecklenburg, el 13 de septiembre, pero consideran que los detectives no han hecho lo suficiente por intentar hallar a su hija.

“Lamentablemente, cuando hablo con el detective asignado a este caso, él me dice que ella está donde quiere estar y haciendo lo que quiere hacer. O sea, como ella es una persona adulta, la importancia que se le da es mínima”, dijo Gonzalez.

En octubre pasado, a pedido de la policía de Charlotte-Mecklenburg, el Centro de Personas Perdidas de Carolina del Norte emitió una alerta Silver por la desaparición de Gonzalez, pero ésta fue cancelada a mediados de enero debido a que no hubo ninguna respuesta del público.

Una vocera de la policía de Charlotte-Mecklenburg dijo este jueves a Mundo Hispánico que el caso de Gonzales sigue activo y que la investigación continúa, pero no dio más detalles al respecto.

Los padres temen que su hija se encuentra en peligro ya que ella tiene problemas de conducta y alteraciones mentales debido a un accidente de tránsito que sufrió en 2010.

“Había daño mental, un daño cerebral, el cual no le dejaba a ella estar en su juicio correcto”, dijo Ismael Gonzalez, el padre de la joven desaparecida. “Para ella todo era un mundo de aventura, de fantasía, ella no vivía la realidad”.

Un año después de la desaparición de Gonzales Pintos, sus padres dijeron que la seguirán buscando con la esperanza de que ella aparezca algún día.

“No puedo perder las esperanzas, sigo confiando en el Señor, él es el que me da las fuerzas para seguir y definitivamente no voy a parar de buscarla”, dijo Annette Gonzalez.