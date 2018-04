Por más de un año Maricela Fuerte Villa ha vivido aterrorizada por sus compañeros escolares debido a que ha sido víctima de ‘bullying’. La joven de 19 años tiene solo cuatro años en Estados Unidos y está a un mes de graduarse, sin embargo, un último ataque la había dejado con temor de regresar, hasta que un grupo de la comunidad hispana tomó cartas en el asunto.

Hace una semana, Fuerte Villa fue golpeada por un compañero de la preparatoria Wilmer-Hutchins con una tabla. La joven sufrió un corte en la nariz y en el labio. De acuerdo a su hermana, Anabel Fuerte, tuvo que ser llevada al hospital de emergencia donde recibió puntos para cerrar la lesión.

“Esto ya no lo podemos dejar de pasar porque hace tres años y en esos tres años no me habían hecho caso”, dijo Anabel Fuerte, hermana de Maricela Fuerte Villa.

El activista Carlos Quintanilla, hizo un llamado a la comunidad el martes por la noche para apoyar a Maricela Fuerte Villa. Quintanilla invitó a miembros de la comunidad a demostrar su apoyo acompañando a la jovencita a la preparatoria. Una madre de familia llegó desde Irving, 12 millas al oeste de Dallas, para demostrar su apoyo.

“Si eres hispano, si eres moreno el racismo es encontra de tí, tengas o no papeles”, dijo la madre de familia. “Esto no puede seguir así”, agregó.

Una docena de padres de familia llegaron a la preparatoria Wilmer-Hutchins para acompañar a Maricela Fuerte Villa.

Las autoridades de la escuela no permitieron que entraran pero si dejaron que pudieran orar.

El Distrito Escolar de Dallas dijo a través de un comunicado: “La administración de la escuela está enterada del caso y están tomando las acciones necesarias, además de brindarle apoyo de consejería a la estudiante. La seguridad de los estudiantes es prioridad en Dallas ISD en todo momento, por lo que este tipo de alegatos se toman muy en serio”.

La familia se pudo reunir con el director y la consejera escolar. Quintanilla informó que el joven quien golpeó a Maricela Fuerte Villa fue arrestado el martes.

La familia también esta recaudando fondos para los gastos médicos causado por el golpe.

