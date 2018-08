Tania Silva, de 21 años, fue llevada el viernes a un hospital para que recibiera tratamiento siquiátrico luego de que permaneciera varias semanas arrestada y con una orden de detención de ICE, luego de que fuera arrestada durante una crisis nerviosa que padeció.

La decisión de trasladar a la inmigrante a un centro asistencial llega luego de que la Oficina de la Alguacil del condado de Travis, Sally Hernández, decidiera no honrar una petición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la joven todavía enfrenta cargos por agredir a un funcionario público, lo que es considerado un delito grave.

Cuando la joven estalló en una crisis nerviosa semanas atrás, su familia esperaba que el Departamento de Policía de Austin la ayudara, como lo había hecho en el pasado cuando ocurrían estos episodios psicóticos.

Según Pamela Silva, hermana de Tania, al menos en dos ocasiones anteriores la policía fue llamada para que cuando la joven enfrentara una crisis nerviosa, derivada de trastornos de esquizofrenia y bipolaridad que padece, fuera llevada a un hospital.

“La primera vez que se enfermó los llamamos y la transfirieron a un hospital, la segunda vez pasó igual”, dijo Pamela Silva a MundoHispánico. “Mandaron a una ambulancia y se manejó de la mejor manera”.

Pero el 19 de julio de 2018 fue diferente. Silva había desparecido un día antes y la encontraron en medio de la crisis nerviosa, dijo Pamela Silva.

La joven estaba encariñada con un perro y cuando los policías intentaron separarla de la mascota, la situación se tornó violenta.

Según Destiny Winston, vocera de la policía de Austin, los oficiales no tuvieron éxito en calmar a Silva, quien los rasguñó y pateó.

Winston agregó que un funcionario especializado en manejar estas crisis nerviosas estaba presente cuando ocurrió el enfrentamiento con la policía e intentó llamar a varios hospitales para internar Silva y para que pudiera obtener la ayuda siquiátrica que requería.

“Es un ser indefenso que sólo necesitaba ayuda y desafortunadamente no lo hicieron”, dijo Pamela Silva en referencia al actuar de la policía. “Creo que el policía encargado, los policías encargados no lo tomaron de la mejor manera o si no ella hubiera respondido bien”.

Debido al arresto, ICE pidió que se girara una orden de retención en contra de la joven pues se encuentra en el país sin autorización legal.

La familia Silva luchó durante semanas para que Tania fuera trasladada a un hospital y el 3 de agosto el condado de Travis, dónde está Austin, finalmente accedió a sus peticiones y la llevó a un hospital.

Kristen Dark, portavoz de la Oficina de Hernández, confirmó que la petición de retención de ICE fue descartada.

En el pasado, Hernández ha sido objeto de fuertes criticas y hasta amenazas por parte del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debido a su postura de no honrar las peticiones de detención adicional contra todos los inmigrantes requeridos por las autoridades de inmigración.

No obstante, Pamela Silva dice que su hermana tendrá que enfrentar las acusaciones por agresión a los oficiales de policía.

La familia pedirá a la fiscal del condado que reduzca los cargos o los elimine.