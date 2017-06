Para el pasajero James Parker Sheffield, original de Atlanta, se trata de un momento que nunca olvidará.

Según contó, iba en un vuelo hacia Washington, D.C. cuando el expresidente Jimmy Carter abordó.

“Es difícil explicar en palabras lo que significó el momento, en medio del ‘teatro’ político que se vive “, dijo Sheffield.

Y es que Carter saludó a cada pasajero, uno por uno.

Así lo captó Parker Sheffield en su Twitter, cuya publicación ya se ha compartido más de 13,000 veces.

Jimmy Carter is on my plane to DC from ATL and just shook every hand of every passenger. #swoon #atl #delta pic.twitter.com/y6otolbhPj

— JamesParkerSheffield (@JayShef) June 8, 2017