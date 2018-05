Jefe de la Policía de Houston critica a los políticos que ‘sólo ofrecen oraciones’ ante las masacres de estudiantes

Arturo Acevedo, el jefe del Departamento de Policía de Houston, criticó a los políticos y funcionarios de elección popular por su falta de determinación para responder a los sucesivos tiroteos en escuelas de Estados Unidos.

“Las personas a nivel estatal y federal en demasiados lugares en nuestro país no están haciendo otra cosa que ofrecer oraciones”, dijo Acevedo al programa Face the Nation de la cadena CBS News el domingo 20 de mayo dos días después de la matanza en la Preparatoria Santa Fe, en el pueblo de Santa Fe al sureste del área metropolitana de Houston, y que dejó a 10 personas muertas y 10 heridas a manos de presuntamente del estudiante Dimitrious Pagourtzis de 17 años.

Acevedo publicó en su cuenta de Facebook, a unas horas de la matanza, que “había tocado fondo” ya que derramaba lágrimas de “tristeza, dolor y enojo” por los asesinatos en esa pequeña población agrícola y ganadera a pocas millas del Golfo de México.

“Necesitamos comenzar a utilizar las iniciativas electorales para sacar las cosas de las manos de personas que no hacen nada y que son elegidas por la población para ver que la voluntad de la gente en este país se lleve a cabo realmente”, dijo Acevedo durante el programa de televisión sobre su postura de que se legisle en contra de la libre portación de armas.

Sin embargo, en la comunidad hispana de Houston algunos sectores han reaccionado de manera desfavorable a las palabras del jefe de policía.

Carmen María Montiel es una de las personas que critica la postura de Acevedo.

Montiel, venezolana de nacimiento y ciudadana estadounidense hace 20 años, es una de las figuras hispanas más prominentes del Partido Republicano en en el condado de Harris.

Actualmente Montiel es pre candidata por su partido para el Congreso de Estados Unidos representando el Distrito 29 que comprende partes del norte, este y sur del área metropolitana de la ciudad y las cuales están pobladas en su mayoría por hispanos.

“Históricamente pasó con Hitler (en Alemania), pasó en Cuba y pasó en Venezuela… lo primero que hacen los gobiernos que quieren oprimir a la gente es quitarles las armas para poderlas controlar… Soy pro armas porque el derecho a nuestras armas es nuestra libertad y es para podernos defender”, aseguró Montiel, en entrevista telefónica con MundoHispánico, en reacción a la postura de Acevedo.

“Cuando te quitan las armas y te regulan las armas… la gente que se queda con armas son los criminales. Mi propuesta, lo que pienso, es que hay que asegurar y proteger nuestras escuelas, ese es el problema, esa es mi propuesta, de la misma manera que a penas pasó el septiembre 11 (los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001) se aseguraron los aeropuertos, de la misma manera tenemos que proteger las escuelas en donde están nuestros hijos”, asegura Montiel insistiendo en que la libre tenencia de armas en Estados Unidos debe permanecer pero recalca que “se debe fortalecer la seguridad en los planteles escolares”.

Montiel asegura que las declaraciones de Arturo Acevedo no se corresponden para un jefe del HPD.

“No me parece”, dice Montiel sobre la postura del jefe de la policía de Houston y recalca que el “porte de armas es un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, me parece que esa es la retórica liberal en donde la culpa se la echan a los políticos. ¿Por qué no dice vamos a proteger mejor nuestras escuelas? En lugar de echarnos la culpa a los políticos… ¿por qué no dicen que no voten por políticos que no están preocupándose por asegurar nuestras escuelas?”, señala Montiel.

La militante del Partido Republicano asegura que “en todo este debate para que los únicos que hablan son los liberales, financiados no sé por quién, y hacen todas estas marchas en contra de las armas y diciendo que todo es culpa de las armas cuando las armas solas no matan a nadie” explica Montiel.

Detalla que el problema de las matanzas en las escuelas de Estados Unidos reside en que “hay una desmoralización en donde los padres han perdido el control y no pueden educar a sus hijos… sacaron a Dios de las escuelas y se perdió la moral, y se perdió el respeto a todo y por eso estamos viendo lo que estamos viendo”.

Por medio de un correo electrónico y llamadas telefónicas MundoHispánico intentó contactar a Andrew Arulanandam vocero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) pero hasta el cierre de esta historia no atendieron la solicitud de entrevista para conocer su postura sobre las declaraciones del jefe Acevedo.

La abogada Silvia Mintz, integrate del Partido Demócrata en el condado de Harris y una de sus figuras hispanas más visibles y activas, tampoco respondió a la solicitud de entrevista hasta el cierre de esta edición sobre su postura respecto a las palabras de Acevedo.

