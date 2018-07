Una mujer de ascendencia latina que lucía una camiseta con el mensaje “Puerto Rico in America” fue acosada verbalmente en múltiples ocasiones por un sujeto en un parque de Illinois.

El suceso fue registrado en un video que se publicó en Facebook esta semana y ya ha sido compartido cerca de un millón de ocasiones.

En las imágenes se ve cómo la mujer se disponía a comenzar un fiesta de cumpleaños en un área de picnic cuando el sujeto se acercó y comenzó a proferirle insultos.

“No deberías lucir esa camisa en Estados Unidos de América”, dijo el sujeto a la mujer cuando la vio llegar.

“Ustedes no van a cambiarnos a nosotros”, agregó el hombre mientras se acercaba a la mujer, quien comenzó a grabar con su celular todo el incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a padre hispano de homicidio tras “sacudir” a su bebé

La mujer pidió ayuda en múltiples ocasiones a un oficial, quien, según el video, no hizo amagos de expulsar al individuo del sitio.

El oficial incluso se alejó de ella cuando el acosador le preguntó: “¿por qué está usando esa ‘mier…’?”

En algún momento, el individuo incluso le preguntó a la mujer si “tenía educación y si era ciudadana de Estados Unidos”.

La mujer mantuvo la calma en todo momento y respondió a algunos de sus comentarios. “Primero que todo, señor, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Somos parte de Estados Unidos”, le dijo calmadamente al sujeto.

“Oficial, yo estoy rentando esta área y este individuo me está acosando. ¿Puede retirarlo de aquí, por favor?”, pidió en repetidas veces la afectada.

No fue hasta que otro visitante del parque se interpuso entre la mujer y el hombre, y logró expulsar al sujeto del lugar.

Según la página de Twitter del parque, Forest Preserves, el suceso ocurrió el pasado 14 de junio pero no fue hasta esta semana que las imágenes se dieron a conocer.

We are aware of the the June 14 incident and video. After the incident, we immediately launched an investigation pursuant to our personnel policies into the response of our officer. — Forest Preserves (@FPDCC) July 9, 2018

La ubicación del parque no se identificó en la publicación de Facebook, pero sí se supo que el área pertenecía al condado de Cook, donde se encuentra Chicago.

LEE ADEMÁS: Líder republicano es increpado en la calle por políticas de Trump

El oficial que presenció la escena fue asignado a tareas de escritorio mientras se investiga su inacción, según un comunicado del Departamento de Reservas Forestales del Condado de Cook.

El hombre “intoxicado” no identificado que abordó a la mujer fue arrestado y acusado de conducta desordenada.

The investigation is ongoing and the officer involved has been assigned to desk duty pending the outcome. The intoxicated individual involved in the incident was arrested and charged with assault and disorderly conduct. — Forest Preserves (@FPDCC) July 9, 2018

“Estamos al tanto del incidente y del video del 14 de junio. Después del suceso, inmediatamente iniciamos una investigación conforme a nuestras políticas de personal”, dijo la agencia a través de un tuit en su cuenta.

“Todas las personas son bienvenidas en las Reservas Forestales del Condado de Cook y nadie debería sentirse inseguro mientras visita nuestros espacios”, dijeron en otro tuit.

All people are welcome in the Forest Preserves of Cook County and no one should feel unsafe while visiting our preserves. — Forest Preserves (@FPDCC) July 9, 2018