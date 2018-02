Ocho meses después de que el inmigrante y pastor salvadoreño José Chicas se refugiara en un santuario religioso de Carolina del Norte para evitar su deportación, él y su familia se sienten cada vez más solos en su lucha por permanecer unidos en Estados Unidos.

“Nos hemos ido quedando solos”, dijo a MundoHispánico Sandra Marquina, esposa de Chicas. “Honestamente le digo, y por fe, sólo con la ayuda de Dios, porque por la parte de activistas no ha habido interés y por la parte de la cristiandad no ha habido tampoco un apoyo”.

Chicas se encuentra en esa situación debido a una orden de deportación emitida en su ausencia por un juez de inmigración de Texas en 1985, el año que él cruzó la frontera huyendo de la guerra civil en El Salvador.

Pero su familia siente que el abandono en que se encuentran ahora tiene que ver con la acusación de hace 24 años por conducir bajo los efectos del alcohol (o DWI, como se le conoce en inglés driving while intoxicating).

“Si bien no es lo que a mi esposo lo está poniendo deportable, porque hay que aclararlo, pero a nivel social sí he podido ver y a nivel quizás a los activistas, quizás de los mismos medios de comunicación, he podido notar que ha empañado de alguna forma que mi esposo tuviera el DWI”, dijo Marquina.

Sandra Vélez, quien dirige Bridges-Puentes, un ministerio cristiano que lleva esperanza y asistencia a las personas que se encuentran en prisión en Carolina del Norte, dijo que ha intentado conseguir ayuda para Chicas y su familia, pero que se ha encontrado con el rechazo de mucha gente, especialmente en la comunidad latina, debido al estigma que conlleva tener un cargo de manejar tras consumir alcohol.

“Aunque haya sido 20 años atrás, es como si hubiera sucedido ayer”, dijo Vélez a MundoHispánico. “El problema principal con el DWI es el estigma. La asociación es que ‘estaba de fiesta, que es un sinvergüenza’, entonces, por estar bebiendo y fiesteando, pierde la consideración de la comunidad, incluyendo la comunidad de fe”.

“Como cristianos no deberíamos estar tirando piedras a estas personas”, agregó.

Deportación casi garantizada

Los inmigrantes acusados de manejar bajo los efectos del alcohol han sido una prioridad de deportación para el gobierno desde la administración del expresidente Barack Obama, pero bajo el régimen del presidente Donald Trump las autoridades se han vuelto más intolerantes y han dejado de considerar otros factores para suspender las deportaciones.

“Una persona con DWI es lo que se llama una ‘amenaza para la seguridad pública’”, dijo Atenas Burola, abogada de inmigración en Charlotte. “Y es difícil pelear contra ese argumento si es un DWI nuevo”.

Burola dijo que inmigrantes que tenían una orden de deportación suspendida y que se reportaban periódicamente con ICE, pueden ser deportadas inmediatamente debido a un cargo nuevo de manejar bajo los efectos del alcohol.

“Al gobierno ya no le va a importar si tiene 5 hijos ciudadanos y es la única persona que trabaja. Va a decir, Ok, tu eres un criminal y te vamos a deportar”, dijo Burola. “Igual con las personas que tenían sus casos cerrados administrativamente en la corte por la discreción que hubo bajo Obama, ahora esos casos están siendo reabiertos por un DWI. Aunque la persona solo haya sido arrestada, aunque no haya sido encontrada culpable”.

Las abogadas recomendaron a los inmigrantes que hoy más que nunca deben evitar cualquier situación que los ponga en riesgo de ser arrestados por conducir en estado de ebriedad.

“Por favor, no tomar y manejar. Es un gran riesgo y el riesgo no vale la pena, especialmente cuando hay tantas opciones para evitarlo: llamar un taxi, llamar a un Uber, llamar a un amigo”, dijo Burola.

“Si la persona es indocumentada y hasta ese momento no tenía contacto con inmigración, va a resultar con que esa persona esté en proceso de deportación o, si la persona ya tiene un proceso pendiente, va a afectar de una manera muy negativa ese proceso”, añadió.

Duro contra el DWI

Tener un cargo por manejar en estado de ebriedad también tiene un impacto en las cortes de inmigración, donde los jueces se han vuelto cada vez más intolerantes con los inmigrantes que tienen ese tipo de antecedentes, especialmente si son recientes, según dijeron abogados consultados por MundoHispánico.

“La mayoría de mis clientes, son mis clientes debido a una acusación de manejar tomado”, dijo Beckie Moriello, abogada de inmigración especializada en defensa de deportación en Raleigh, Carolina del Norte.

“Los jueces de inmigración han estado tratando los tickets de manejar tomado, peor”, dijo Moriello. “En el 2010, digamos, los jueces estaban otorgando fianzas para gente que tenía uno o dos tickets por manejar tomado, regularmente. Ahora, aún con sólo una acusación por manejar tomado, a veces están negando fianzas”.

Moriello advirtió que un cargo de DWI es muy perjudicial, especialmente para los inmigrantes indocumentados, debido a que no necesitan haber sido declarados culpables en una corte criminal para ser sometidos a un proceso de deportación en una corte de inmigración.

“Manejar después de tomar media cerveza, no es ilegal, eso no es ilegal, pero, como inmigrante indocumentado, quizás nunca va a tener la oportunidad de probar su inocencia”, dijo Moriello.

En Carolina del Norte, el límite legal de concentración de alcohol en la sangre para ser acusado de conducir en estado de ebriedad es de 0.08, si se trata de conductores mayores de 21 años.

“(El nivel de alcohol de) 0.08 es suficiente, pero no necesario”, dijo la abogada Katy Strait, quien es especialista en ley criminal e inmigración. “Puede ser menos de 0.08 de alcohol y todavía puede salir culpable”.

Strait dijo que el DWI es el único delito menor que puede resultar en una pena de prisión efectiva y que es difícil conseguir que un fiscal o un juez lo retire. Pero, en el caso de un inmigrante indocumentado, es aún más grave, porque inmediatamente lo pone en la mira de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Es muy común que después que termine un caso de manejar en estado de ebriedad, ellos (los agentes de ICE) recojan (a la persona) en la casa”, dijo Streit. “Y eso puede pasar hasta si ellos ya tienen DACA, porque ellos pueden revocar la DACA por una convicción o a veces sólo por tener el cargo pendiente”.

“Cuando arrestan por conducir en estado de ebriedad, ellos pueden cancelar la DACA y comenzar el proceso de deportación”, dijo la abogada.

En el caso del pastor Chicas, aunque su orden de deportación no tiene nada que ver con su antiguo DWI, esa acusación lo sigue penalizando a él y a su familia, 25 años después.

“Yo lo siento fuerte porque sé que mi esposo es una persona renovada, cambiada, que difícilmente nunca haría algo así, por es triste pues es mi esposo ya hace más de 20 años alguien todavía o ve como si hubiera pasado ayer o el año pasado”, dijo Marquina.