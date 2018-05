En la pequeña sala de su residencia en Gainesville, Georgia, Irene Morales se aferra con fuerzas a las manos de su esposo, el mexicano Fidel Oropeza. Como si no quisiera que se fuera.

En los últimos 15 años, ella ha sido su única ayuda. Oropeza quedó parapléjico en el 2001 tras caer a una altura de casi 40 pies mientras trabajaba en un techo durante un proyecto al que se unió años después de migrar al país. Su espalda se partió, provocando la lesión que desde entonces lo obliga a estar en una silla de ruedas.

Hoy, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos quiere deportarlo y le pide que salga del país antes de que acabe el mes de mayo.

Y todo porque, según explicó el mismo Oropeza, es supuestamente “una carga económica para el país”.

Sin embargo, sus gastos médicos los ha pagado y los paga desde entonces la empresa que empleó a Oropeza en aquella época, a través de una pensión vitalicia o ‘worker’s compensation‘, como se le conoce en inglés.

“En la última entrevista que tuve con la oficial de Inmigración ella me dijo que yo era una carga para el país. Pensaron ellos que yo estaba recibiendo ‘Medicaid‘. Tras ese accidente logré un acuerdo de compensación laboral, que es el que paga todos mis gastos médicos: materiales, doctores para lo que necesite… Entonces yo no soy, ni he sido, una carga para este país”, dijo Oropeza en una entrevista con MundoHispánico.

Para la familia del mexicano, se trata de una injusticia porque de hecho Oropeza tiene una empresa propia a través de las cual le brinda trabajo a una docena de empleados en la construcción y con la cual también genera la otra parte de sus ingresos y los de su familia.

“Se me hace injusto porque no le dieron tiempo ni de explicar que él no depende del gobierno. Mi esposo me dijo que el oficial le dijo que era mejor que se fuera a México porque “allá podía pagar su médico”. Como diciendo que: “acá te lo está pagando Estados Unidos”. ¡Y no! El gobierno de acá no le está pagando ningún médico”, manifestó Morales.

De acuerdo con la pareja, en todo el tiempo que llevan juntos viviendo en el país, han pagado sus impuestos y los de la empresa. “En todo este tiempo, en todos estos 15 años, hemos pagado nuestros ‘taxes'”, enfatizó Morales.

La situación se agrava para la familia pues tienen bajo su custodia a tres nietos, todos menores de 10 años y nacidos en el país. Según la esposa de Oropeza, los pequeños fueron víctimas de maltrato por parte de un padrastro y por eso hoy están con ellos.

“Ya tenemos un año con nuestros nietos. DEFACS nos dio la custodia de los niños”, explicó Oropeza.

“Y por esa custodia no pedimos ayuda del gobierno. Mi esposo es el que nos sostiene a pesar de su condición. Mis nietos… él ha sido su papá. Si ellos no están con él, se ponen mal. Nosotros no sabemos qué hacer. Ellos ya están acostumbrados a él”, aclaró por su parte la mujer, quien es la que se encarga de todos los cuidados de Oropeza.

“Él es la cabeza de la familia y continúa trabajando a pesar de su condición”, agregó Morales.

A pesar de estar tranquilo, a Oropeza le preocupa la situación pues es originalmente de una zona apartada en donde hay poco acceso para moverse en una silla de ruedas y es aquí donde se encuentran todos los médicos y terapistas que han seguido su tratamiento.

“En mi caso se me hace un poco difícil de ir a México. Aquí es mas fácil para mí. Hay más posibilidad de andar en silla de ruedas. Aparte, no sé como estén las cosas en Guerrero. Siempre dicen que matan gente…. entonces, se me viene a la mente de que ande yo para allá y a mi me pueda suceder eso”, manifestó.

“Él necesita mucho cuidado. Necesita más cuidado cuando se enferma aún”, explicó su esposa.

“Yo quisiera quedarme con mis nietos, mi esposa y mi iglesia”, agregó el hombre, quien llegó al país en 1994 y en el 1996, cuando apenas era un muchacho, tuvo un DUI que le marcó el récord.

Hace unos cuatro años fue detenido por conducir sin licencia y desde entonces ha estado reportándose con Inmigración.

No obstante, no fue hasta el pasado mes de abril que recibió la inminente noticia por parte de las autoridades.

“Se me hace injusto que Inmigración tome esta decisión de repente. ¿Por qué no pueden ponerse la mano en el corazón? Me duele mucho porque están cometiendo una injusticia”, expresó Morales.

Pese a las circunstancias, la familia espera un milagro.

“Estamos esperando en Dios. Esperamos buenas nuevas que todo saldrá bien en el nombre de Jesús. Yo estoy tranquilo. He sido una persona bendecida en esta vida. Si Inmigración no quiere cambiar de parecer, tendría que irme, pero yo sé que Dios está trabajando por mi vida. He aprendido a valorarla y a vivir un día a la vez confiando en Dios”, opinó Oropeza.

Por su parte, el abogado de la familia dijo no estar de acuerdo con la decisión de Inmigración y aseguró que hará todo lo posible para que Fidel pueda permanecer en el país con los suyos.

“La verdad nada ha cambiado. Su situación física sigue igual y su comportamiento sigue siendo igual de bueno. Lo único que ha cambiado aquí es la presidencia. Desde que Trump está, lo que ha cambiado es qué tan malos se están poniendo los funcionarios de Inmigración, abusando de su poder y castigando a la gente sin sentido. Es que incluso las autoridades sabían de su DUI hace cuatro años y no habían tomado ninguna acción. Entonces, estamos trabajando para ver qué podemos hacer para convencer a Inmigración para que le deje en paz”, puntualizó Dustin Baxter, de Kuck and Baxter Immigration.

MundoHispánico contactó a las autoridades de Inmigración para obtener algún tipo de reacción al respecto, y el portavoz para la región sur, Bryan Cox, dijo que al no estar detenido, no podía dar ningún tipo de información de su caso.

“De acuerdo con nuestras reglas de privacidad, no podemos analizar el historial de inmigración de un individuo. Pero en general, una persona que no está bajo custodia no enfrentaría una expulsión inminente”, destacó Cox.