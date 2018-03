Cuando María Esiga salió de su residencia en Cobb (Georgia) la mañana del 13 de enero 2018 para llevar a sus hijos al médico, nunca imaginó que ese mismo día, sería incapaz de volver con ellos a casa.

A unas pocas cuadras de su vivienda, un campo de ‘trailas’ en Marietta, en donde la tranquilidad se respira como el aire mismo, el biombo azul de una patrulla local del condado le avisó que algo andaba mal.

Dos oficiales la detuvieron por excederse cuatro millas sobre el límite de la velocidad de la zona. Esiga, original de México y quien llegó al país hace 14 años, no portaba licencia.

“El policía me dijo si tenían quien fuera por los niños y a recoger la camioneta. Después llegó otra patrulla. Un policía le decía al otro que ya me arrestara. Que ya me llevara. No quería esperar que llegara mi esposo por los niños. Cuando llegó, dice mi esposo que también lo querían arrestar a él”, narró Esiga sobre el momento de la detención.

Esiga fue llevada al centro de detención de adultos de Cobb en donde pasó nueve días detenida.

No pasó ni “media hora que hablaron con Inmigración. Ahí estuve toda la noche esperando que me pusieran mis huellas y luego me pasaron para adentro como a las 5 o 6 de la mañana”, contó Esiga.

Luego de los nueve días en la prisión local, la mexicana fue llevada al Centro de Detención de Irwin, en Ocilla. Allí, estuvo 15 días más.

“Es duro estar ahí. Llegas a la puerta y te dan ganas de regresarte pa’ trás. Solo pensaba en mis niños. Me daba miedo que no me dejaran salir. De que me mandaran sin poder llevármelos”, dijo entre lágrimas.

Sin embargo, a pesar del sufrimiento, Esiga logró salir gracias a una fianza de $10,000 que solicitó su abogado.

Un caso parecido vivió Miriam Peña. Otra mexicana que también fue detenida por las autoridades locales del condado de Cobb el pasado 10 de enero de 2018, por una trifulca familiar, en la que parientes terminaron llamando a la policía para calmar la situación.

“No sabíamos que iba a pasar todo esto”, contó Peña.

La mujer estuvo 26 días detenida en la cárcel del condado hasta que la trasladaron al Centro de Detención de Irwin.

“Allí estuve desde el 27 de enero hasta el 2 de marzo”, agregó la madre de cuatro hijos.

Se trató de un momento difícil en el que no pudo estar cerca de su pequeña bebé de cuatro meses.

“Cuando la dejé tenía solo dos meses. Muchas veces me llegó la desesperación. Cuando hablaba con mi esposo le decía que dejara las cosas así, que ya iba a firmar mi deportación”, relató Peña.

Sin embargo, su abogado también logró pedir una audiencia de fianza de $10,000 por la que Peña salió libre.

Y aunque ambas mujeres enfrentan ahora un proceso migratorio, se encuentran en libertad y sus representantes legales lograron un recurso que en las pasadas semanas ha estado en entredicho: la fianza para indocumentados detenidos por Inmigración.

Según expertos legales, es un recurso que aún sigue vigente, por lo menos en Georgia, a pesar de la reciente decisión de la Corte Suprema, en la que dictaminó que las personas sujetas a una detención obligatoria no tienen el derecho bajo la ley de Inmigración a una audiencia de fianza.

“Ha habido mucha confusión creada en nuestra comunidad, en donde ahora las personas piensan que por simplemente estar indocumentado en Estados Unidos y ser detenido y pasado a custodia de ICE, no se es elegible a lo que es una audiencia de fianza. Esto no es cierto. Esa decisión de la Corte Suprema habla sobre un caso en específico que trata específicamente de personas que son sujetas a una detención obligatoria”, explicó la abogada en Inmigración con práctica en Georgia, Bárbara Vázquez, de Vázquez & Servi, P.C.

Vázquez también recalcó que las fianzas de Inmigración en Georgia siguen vigentes pues esa decisión de la Corte Suprema fue en el Noveno Circuito que es California, y no en Georgia, que es el Onceavo Circuito.

Para el abogado Julio Moreno, la explicación es la misma. “El resto de los casos, personas que son detenidas por primera vez por Inmigración, por ejemplo, que tienen delitos menores, todavía tienen derecho de ir frente a un juez a pedir una fianza. Todavía tienes derecho a que un oficial de Inmigración te otorgue una fianza. Entonces eso no ha cambiado en Georgia”, explicó el letrado.

No obstante, Moreno agregó que en los últimos meses se han visto casos en los que las fianzas han sido rechazadas.

“Puedes pedir la fianza, pero eso no significa necesariamente que te la vayan a otorgar. Por ejemplo, personas con DUI es algo que están tomando bien en serio”, agregó Moreno.

Por su parte, la abogada Paola Chavarro, de The Chavarro Law Firm, recalcó que las fianzas de Inmigración siguen en pie.

“Las personas que son detenidas por ICE pueden seguir solicitando fianza. Esa decisión afecta a quienes nunca calificaron para fianza”, destacó Chavarro.