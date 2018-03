Impuestos 2018: ¿Deben indocumentados en centros de detención pagar taxes? (VIDEO)

Muchas veces indocumentados que fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se encuentran en un centro de detención se preguntan si tienen que declarar sus impuestos. Por eso un experto en inmigración nos contesta esa pregunta.

“La ley de los Estados Unidos dice que toda persona que vive aquí tiene que pagar impuestos”, apuntó Raed González, abogado de inmigración. “Aquí no se puede vivir gratis, eso no importa si estás en un centro de detención o no lo estás”, añadió.

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés), si tiene menos de 65 años y es soltero, debe presentar una declaración de impuestos si ganó más de $10,400 en el año 2017.

“Estamos hablando de aquellos inmigrantes que han sido llevados a centros de detención recientemente”, apuntó González.

Estás son las opciones si está en un centro de detención, dijo el abogado:

Un familiar que te ayude a llenarlos, que pueda enviar la documentación Un representante como abogado y que le lleve los papeles al inmigrante para que los firme Pedir una extensión automática de seis meses para presentar su declaración

Para pedir la extensión, se necesita llenar el Formulario 4868sp del IRS, que otorga la postergación automática para presentar la declaración de impuestos individuales, antes de que venza el plazo para presentar la declaración de impuestos anual (generalmente el 15 de abril), según la página web del IRS.

“Las personas que están ahora mismo en corte o en riesgo de que pueda ser arrestada por alguna razón necesitan mostrar con los impuestos el tiempo que llevan en el país y como tiene ataduras a la comunidad”, explicó Gónzalez acerca de la importancia de cada año declarar los impuestos. “La primera cosa que nos piden son los impuestos y si no los han pagado nos dicen ‘ah este es un criminal'”.

Razón, por la que dice el abogado, podrían negar una residencia.

“La mayor parte de la gente no lo sabe y es importante que lo consulten con un contable”, añadió Gónzalez.

El 17 de abril de 2018 es la fecha de vencimiento para que la mayoría de los contribuyentes presenten su declaración de impuestos.

