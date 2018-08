El pasado 14 de agosto, cuando Sebastián Sixtos López intentó cruzar en su bicicleta la Benson Poole Road, en Smyrna (Georgia), un vehículo lo impactó.

Sixtos se arrastró como pudo hasta la acera ubicada frente al Farmer’s Market ‘Nam Dae Mun’ y se tiró en el suelo gimiendo de dolor.

Pero quizá lo más doloroso fue ver cómo la conductora del vehículo se bajó del auto y comenzó a gritarle y a increparle, diciendo que el accidente “había sido culpa suya”.

Según testigos, tras gritarle, la mujer de 41 años se volvió a montar en su auto y se fue de la escena.

Luego de que varios testigos llamaran a emergencias, las autoridades de la ciudad de Smyrna acudieron al lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Alegan error de identidad en caso de inmigrante arrestado por ICE que llevaba a su esposa a dar a luz

Tras la colisión, Sixtos fue llevado al Kennestone Hospital para recibir atención médica.

El incidente fue grabado por Ariana ‘Cotys’ Rojo, una testigo de origen hispano que pasaba por el lugar y que, sorprendida, lo envió posteriormente a MundoHispánico para que, de alguna manera, la comunidad pudiera ayudar al hombre de 71 años.

Gracias a la grabación de Rojo, la policía pudo identificar a la conductora como Katrina Allen Moore.

Este medio pudo constatar con los oficiales que la mujer tenía la licencia suspendida por un caso de manutención de menores.

De hecho, según el reporte policial, tras varias llamadas de las autoridades, Allen Moore nunca contestó el teléfono.

El caso de Sixtos no ha sido el único en Georgia. En lo que va de año, al menos dos ciclistas hispanos han perdido la vida en circunstancias similares. Y podrían haber más, pero sin reportarse a la policía.

El primer caso del que supo este medio se registró el 12 de enero. Según reportes policiales de la ciudad de Atlanta, Daniel Morales, de 59 años, transitaba en su bicicleta por la Piedmont Road a las 5:30 de la tarde cuando un auto lo impactó.

El hombre de origen hispano murió cinco días después a causa de las lesiones.

Otro suceso similar ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando, Carlos Vásquez pedaleaba hacia su destino.

Informes de la policía del condado de DeKalb indican que un vehículo impactó al hispano en la avenida Moreland, justo al norte de la 285. Vásquez murió al instante.

Se trata de una triste realidad que preocupa a líderes y activistas de la comunidad que defienden el uso de la bicicleta y que buscan proteger los derechos de los ciclistas.

Y es que para muchos hispanos que no tienen licencia, la bicicleta es el único medio de transporte para ir a trabajar y traer el pan diario.

Incluso, lo es para quienes poseen documentos y no tienen los recursos para adquirir un vehículo, en un estado donde el transporte colectivo no está interconectado adecuadamente y donde no se construyen espacios para caminar de manera segura.

Según Rebecca Serna, directora ejecutiva de la Atlanta Bicycle Coalition, una organización sin fines de lucro que lleva 27 años trabajando con la comunidad y cuya misión es hacer que Atlanta sea más accesible, igualitaria y segura para los ciclistas, el uso de la bicicleta es cada vez más común.

“Cada vez se está usando la bicicleta más y más. Y quienes más las usan son los grupos minoritarios, como por ejemplo, los afroamericanos, que aún se recuperan de generaciones de opresión y racismo”, explicó Serna.

Por lo tanto, dijo la experta en planificación urbana, “ellos y los hispanos son las comunidades más vulnerables ante la negligencia de los conductores”.

De acuerdo con Serna, es importante que no solo las autoridades piensen en una mejor gestión urbana, sino que la comunidad también considere a los ciclistas y sea precavida.

“Necesitamos priorizar la seguridad de la gente, más que la velocidad. Las calles peligrosas nos afectan a todos, no solo a los ciclistas”, puntualizó Serna.

*¿Tienes alguna historia de tu comunidad que quieras denunciar o compartir con Samantha? Envíale un mensaje a través de su Facebook haciendo click aquí.