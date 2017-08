ICE arresta a dos trabajadores, uno de ellos esposo de ciudadana y con una visa U pendiente

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) siguen realizando arrestos en las calles de Charlotte. El último lunes detuvieron un vehículo y se llevaron a dos trabajadores y padres de familia hondureños, uno de ellos esposo de una ciudadana estadounidense y con una petición de visa U pendiente, dijeron familiares de los detenidos.

Los detenidos fueron identificados por los familiares como Oscar Armando Portillo Lemos, de 26 años, y José Hernández Inestroza, de 27 años.

Según los familiares, ambos fueron arrestados alrededor de las 6:45 de la mañana en la calle England Street, cerca de East Arrowood Road, frente al supermercado Compare Foods, en el área comercial hispana del sur de Charlotte.

Nancy Romero, esposa de Portillo, dijo a MundoHispánico que su esposo se dirigía a su trabajo luego de recoger a Hernández, ya que ambos laboraban en la misma compañía de construcción, cuando fueron parados por dos agentes de inmigración que iban en un auto sin marcas.

Se arrodilló para pedir que no se llevaran a su esposo

La mujer dijo que su esposo estaba hablando por teléfono con su hermana cuando fue parado por los agentes, por lo que ella, al recibir el aviso de su cuñada, se dirigió de inmediato a la zona en busca de su marido.

“Cuando yo llego, veo que lo tenían enchachado (esposado) a él y al muchacho con el que iba al trabajo”, dijo Romero, quien indicó que una agente de ICE hispana estaba registrando a los dos hondureños esposados en el estacionamiento de un centro médico ubicado frente al supermercado Compare Foods en England Street.

“Me le arrodillé y le supliqué que por favor no se lo llevara porque nosotros hemos sometido la petición familiar en el 2014 y después la visa U, que fuimos a dejar las huellas el año pasado”, contó Romero a MundoHispánico.

“Ella me dijo que se lo tenían que llevar para verificar quién era”, añadió la mujer de origen mexicano y naturalizada estadounidense.

No tomaron en cuenta las peticiones pendientes

Siguiendo las indicaciones de la agente de inmigración, Romero dijo que ese mismo día fue a las oficinas de ICE ubicadas en Tyvola Road, llevando todos los documentos que prueban que su marido tiene pendientes una petición de residencia por estar casado con una ciudadana estadounidense y una solicitud de visa U, como víctima de crimen.

Sin embargo, Romero dijo que la misma agente de ICE que arrestó a su esposo la atendió y le dijo que de todas maneras su marido iba a ser trasladado a una cárcel de inmigración en Georgia, ya que tenía una orden de deportación emitida en Atlanta en 2008.

“Yo me sentí derrotada, dije, ¿cómo es posible? teniendo dos casos abiertos, ¿cómo?”, se preguntó la mujer.

Navarro reconoció que su esposo recibió una orden de deportación en 2007, luego de ingresar ilegalmente al país cuando tenía 16 años. “Era menor de edad, no tenía como llegar a Atlanta a presentarse en la corte y el juez le dio orden de deportación”, dijo.

Sin embargo, Romero consideró una injusticia que su esposo sea separado de su familia, cuando cuenta con dos peticiones pendientes para ajustar su estatus migratorio y no tiene récord criminal.

“Tengo una hija de 2 años que necesita a su papá, yo necesito a mi esposo, tengo una hija de 13 años, que dependemos de él, él es la espina de la familia”, dijo Romero.

“Y saber que estanos siguiendo todos los pasos para que él pueda estar aquí legalmente, saber que igual el sistema nos falla y se llevan a alguien que no es un criminal, que es un padre de familia, duele mucho”, añadió.

Al día siguiente de su arresto, Portillo se encontraba ya en el centro de detención de Stewart, en Georgia, de acuerdo con el localizador de detenidos de ICE.

Al ser consultado sobre el arresto de Portillo, el vocero de ICE para la región sureste dijo a MundoHispánico que no puede discutir el caso en particular de ningún inmigrante con una petición de visa U pendiente, pero que en general, aclaró que el solicitar un beneficio no significa que éste haya sido otorgado.

“ICE hace determinaciones sobre arrestos y custodia basado en todas las circunstancias. Y si a alguien se le ha otorgado un beneficio migratorio bajo la ley, ICE obviamente respeta esa decisión, pero aplicar por un beneficio y tener un beneficio otorgado no son la misma cosa”, respondió por escrito Bryan Cox, vocero de ICE para la región sureste.

El pasajero también fue detenido

Hernández, quien iba de pasajero de Portillo, había llegado al país en diciembre pasado con la intención de trabajar para mantener a su esposa y su hija de 7 años que se encuentran en Honduras, según contó a Mundo Hispánico Wilmer Hernández, hermano mayor del detenido.

“Él decía que quería estar aquí porque así mantenía a la familia. Estaba muy tranquilo, sólo trabajaba, nunca pensó que eso pudiera pasar, hasta miedoso era para andar en carro. No tenía ningún problema, ningún cargo, estaba limpio completamente”, dijo Hernández.

Hernández indicó que el lunes intentó sacar a su hermano pagando una fianza pero que las oficinas de ICE cerraron temprano debido al eclipse solar y cuando intentó hacer el trámite la mañana del martes, le dijeron que ya se lo habían llevado a Georgia.

La esposa de Portillo dijo que su esposo le confirmó que José Hernández se encuentra con él en el Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, Georgia.

José Hernández, sin embargo, no aparecía el martes en el localizador de detenidos de ICE y el vocero de la agencia no pudo confirmar inmediatamente la ubicación del hondureño.

“Es algo lamentable, porque la verdad hay hispanos que andan en la calle haciendo relajo, pero en el caso de este muchacho nada, iba solo para su trabajo, era bien portado, trabajador. Que pasen esta clase de cosas y que no haya cómo abogar por ellos, es una injustica”, dijo el hermano del arrestado.

Aunque Hernández no tenía récord criminal, bajo las nuevas políticas migratorias establecidas por el régimen de Donald Trump, es considerado “deportable” debido a su condición de indocumentado y el haber ingresado al país recientemente de manera ilegal.

La agencia federal ha insistido en los últimos meses, al ser cuestionada sobre arrestos de inmigrantes sin historial criminal o sin una orden final de deportación, que cualquier persona que se encuentra viviendo ilegalmente en el país está sujeta a un arresto, detención o deportación.

Casi sin opciones legales

En el caso de Portillo, pese a que tiene pendientes una petición familiar por matrimonio y una visa U, la orden de deportación que pesa sobre él lo deja casi sin opciones legales para pelear su liberación, bajo la actual política migratoria.

“Todos los abogados me dicen lo mismo, que desde que Trump entró es muy difícil que vayan a querer soltarlo de Atlanta, que ahorita no están soltando a nadie”, dijo Navarro. “Un abogado me dijo que no aceptaba el caso otro, me lo aceptó, pero me dijo que no me iba a mentir, que la situación estaba muy difícil”

El abogado Robert Zúñiga, quien aceptó representar a Portillo, explicó a MundoHispánico que la única opción que tiene el hondureño es que un juez en Atlanta acepte reabrir su caso migratorio, ya que, bajo las órdenes de Trump, ICE no está ejerciendo su discreción para liberar a inmigrantes con orden de deportación.

“Ahora las opciones son establecer una petición para reabrir el caso en frente de la Corte de Atlanta. Esa viene siendo la única opción para tratar de sacarle una fianza al señor Portillo”, dijo Zúñiga

No son casos aislados

Las detenciones de Portillo y Hernández no son nuevas. Los operativos de agentes de ICE en las calles y vecindarios de Charlotte se han vuelto rutinarios desde febrero, cuando la agencia federal inició una ola de redadas en todo el país, tras la llegada al poder del presidente Trump.

En la misma zona de Arrowood Road donde los hondureños fueron detenidos el lunes, Portillo fue testigo la semana pasada del arresto de cuatro trabajadores hispanos que fueron parados por agentes de ICE cuando iban en un vehículo rumbo a su centro de trabajo, según comentó su esposa.

En las últimas semanas, los reportes de la presencia de agentes de ICE en vehículos sin marcas en los vecindarios y calles de la ciudad han sido constantes, a través de las redes sociales y los medios hispanos locales.

José Hernández Paris, director de la Coalición Latinoamericana de Charlotte, dijo recientemente a Mundo Hispánico que, cada semana, tres familias se acercan en promedio a la organización para buscar ayuda porque tienen a algún familiar detenido por ICE.