El huracán Irma, que a su paso ha destruido casas, escuelas y que ha cobrado la vida de por lo menos 10 personas a su paso por el Caribe esta semana, podría impactar el área metropolitana de Atlanta según los más recientes modelos de su trayectoria.

Y es que de acuerdo con los meteorólogos de WSB-TV, cadena hermana de MundoHispánico, el fenómeno podría afectar la zona centro del estado de Georgia una vez que pase por Florida.

Brad Nitz, meteorólogo de WSB-TV, dijo en un reporte reciente que los modelos ubicaban al fenómeno impactando la zona de Miami como un huracán categoría 4 alrededor de las 2:00P.M. de este domingo. Esas pistas tenían a la tormenta moviéndose por la costa oriental de Florida.

Pero ahora se espera que el huracán se mueva más hacia el interior, provocando que pierda fuerza y que, de mantener su trayectoria, alcance la zona metropolitana de Atlanta como una tormenta tropical.

Sin embargo, los expertos creen que el huracán llegará a la costa de Georgia el lunes por la tarde como categoría 1.

NEW: A #Hurricane and Storm Surge Warning has been issued for all of south #Florida & the Florida Keys. More: https://t.co/tW4KeGdBFb #Irma pic.twitter.com/8Bsv4k8q98

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 8 de septiembre de 2017