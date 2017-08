Un muerto por inundaciones en Houston, anticipan más lluvia (FOTOS Y VIDEOS)

Una persona murió en inundaciones en Houston, mientras la tormenta tropical Harvey descargaba lluvias en el sureste de Texas el domingo 27 por la mañana.

La oficina del forense del condado de Harris fue informada de la muerte, pero no pudo confirmar la identidad de la persona ni la causa de su muerte, señaló Jason Wiersema, de la oficina forense.

Es la segunda muerte confirmada que se atribuye a la tormenta.

El alcalde de Houston había dicho antes que las autoridades investigaban la posibilidad de que un conductor hubiera muerto en inundaciones. No estaba claro si se trataba de la misma persona.

El servicio de transporte público de la ciudad, Metro, también informó que ha suspendido los servicios hasta nuevo aviso debido a las inundaciones.

We know daylight is here. Please don't get on roads. All transit service suspended till further notice b/c of conditions like this. -M pic.twitter.com/RU3WfKsSv5

— METRO Houston (@METROHouston) August 27, 2017