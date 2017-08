ÚLTIMA HORA: Harvey se convierte en huracán categoría 3, Texas se prepara para un ‘gran desastre’

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó la tarde del viernes 25 que Harvey ha alcanzado la categoría 3, lo que significa que cuenta con vientos que alcanzan los 120 mhp y ahora se acerca con fuerza a la costa de Texas.

#Harvey is now a category 3 #hurricane with 120-mph winds & a pressure of 943 mb (27.85") See the latest advisory at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/s0FrcURAsA

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 25, 2017