Funcionarios confirmaron que el sargento Steve Pérez del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) es una de las víctimas mortales por las inundaciones que el huracán Harvey han causado en la Ciudad Espacial.

Arturo Acevedo, jefe del HPD, confirmó el martes 29 de agosto entre lágrimas la identidad del oficial fallecido quien tenía 6o años de edad y 34 años de servicio en la corporación. Acevedo dijo también que Pérez le había dicho a su esposa antes de salir de casa que “tenía trabajo que hacer”, a pesar de que ella le había pedido que no saliera.

El oficial iba rumbo al trabajo cuando se metió en un carretera inundada y no pudo salir de ahí con su patrulla. El cuerpo de Pérez, según confirmó Acevedo en conferencia de prensa, fue recuperado en la mañana del martes 29 de agosto luego de dos días de estar desaparecido patrullando en una zona del noreste de la Ciudad Espacial.

Acevedo reveló que habló en persona con la viuda del oficial y ella le dijo que estaba orgullosa del esfuerzo de su esposo para proteger la ciudad.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, aseguró en esa misma conferencia de prensa que “Houston es una ciudad de fe… ahora todos aquí tenemos una misión que cumplir y el sargento Pérez fue llamado el Señor luego de que la cumplió. Hagamos valer que su esfuerzo por cuidar esta ciudad no fue en vano… estoy orgulloso incluso ahora de que él no se rindió, vino a hacer su trabajo para proteger a otros. Dio su vida por su ciudad y su gente”.

Confirming death of @houstonpolice Sgt. Steve Perez, 60, on Sunday; caught in floodwaters while driving to duty. #hero #HarveyFlood

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 29, 2017